90-летняя студентка из Техаса получила степень магистра

UPI сообщает, что 90-летняя женщина Минни Пейн признана самой взрослой студенткой Университета Северного Техаса, ставшей магистром. Пенсионерка окончила среднюю школу в 1950 году и недолго училась в колледже, но в 68 лет решила получить степень, несмотря на успешную 30-летнюю карьеру, связанную с написанием текстов.

Пейн училась в Техасском женском университете, прошла три курса журналистики и курс предпринимательства. После того как Минни получила степень бакалавра в 2006 году, она пару лет проработала внештатным редактором в нескольких изданиях по всему Техасу.

Пейн переехала в Колледж-Стейшн, чтобы быть ближе к семье, и вернулась в университет, чтобы получить степень магистра журналистики. Пейн сказала, что не считает свое образование завершенным. «Я хочу продолжать учиться», — заявила выпускница.

Ранее старейший студент из Италии получил диплом магистра в 98 лет.

Олеся Маевская