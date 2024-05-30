90-летний мужчина признан самым старым водителем грузовика в мире

Автором рекорда стал Дойл Арчер из Канзаса. По словам мужчины, он водит грузовики уже более 60 лет, проехав в общей сложности миллионы километров по США. Дальнобойщик рад, что вписал свое имя в историю и пошутил, что фразы «выйти на пенсию» в его словарном запасе нет.