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90-летний мужчина признан самым старым водителем грузовика в мире

В США 90-летний мужчина попал в Книгу рекордов Гиннесса, став самым старым в мире действующим дальнобойщиком, пишет издание UPI.

Источник: Guinness World Records

Автором рекорда стал Дойл Арчер из Канзаса. По словам мужчины, он водит грузовики уже более 60 лет, проехав в общей сложности миллионы километров по США. Дальнобойщик рад, что вписал свое имя в историю и пошутил, что фразы «выйти на пенсию» в его словарном запасе нет.

«Я не планирую выходить на пенсию в ближайшее время. Пока у меня хорошее здоровье, я буду продолжать водить машину», — добавил Дойл.

Арчер также рассказал, что за свою карьеру перевез всевозможные грузы, которые можно перевезти в прицепе фуры. Семья мужчины гордится его работой и тем, что в таком возрасте он еще может дать фору молодым, по их словам.