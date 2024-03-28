«90-е были ренессансом». Елена Ханга — о кризисе ТВ и домашнем насилии

— Я думаю, больше второе. Но и запрос аудитории имеет место. У старшего поколения, даже у меня, все это может вызывать ностальгию. Но вот в чем проблема: я там жила, поэтому мне интересно. А сейчас выросло новое поколение, которое мало того что вообще не смотрит телевизор, так еще и не испытывает никакой ностальгии. Им постоянно хочется чего-то нового, чего-то своего, уникального. И на телевидении они этого не видят. Для них главный канал — интернет. Там есть все, что им нравится, там постоянно выстреливает что-то новое. Да, не всегда удачное, да, не всегда задерживается. Но в интернет-среде каждый день возникают новые форматы, новые герои, новые звезды. А на телевидении осталось все то, что я видела еще 30 лет назад.