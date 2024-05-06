9 Мая: история праздника

Новое подписание договора о безоговорочной капитуляции Германии прошло в пригороде Берлина, Карлсхорсте, в здании офицерского клуба. Церемония подписания закончилась 8 мая в 22:43 по местному времени. В Москве в это время было на два часа больше и уже начались новые сутки — 9 мая. В ту ночь мало кто из горожан спал: ждали важное сообщение, которое анонсировали по радио. И вот в 2:10 из радиоприемников прозвучал голос диктора Юрия Левитана, который объявил об окончании войны. Волна ликования захлестнула Москву — на улицу вышли толпы. «Сплошные людские потоки, песни, возгласы радости! Кто смеется, кто плачет от счастья», — вспоминал Левитан [4].