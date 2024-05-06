9 Мая: история праздника

В 2024-м 9 мая отметят 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. РБК Life рассказывает, как появились традиции праздника.
9 Мая в 2024 году
День Победы — нерабочий праздничный день, установленный ст. 112 Трудового кодекса России [1]. 9 Мая в 2024 году выпадает на четверг. В связи с празднованием Дня Победы россиян ждут четыре выходных подряд: 9, 10, 11 и 12 мая. Первый рабочий день после вторых майских праздников — понедельник, 13 мая.
История праздника 9 Мая
16 апреля 1945 года началась Берлинская наступательная операция — заключительная часть Второй мировой войны (1939−1945) в Европе. Уже 21 апреля войска Красной армии прорвались через южную окраину Берлина. Начались ожесточенные бои. Германские войска подготовили столицу: на улицах и площадях города сделали окопы для орудий, открыли огневые точки, а метро использовали для незаметного перемещения сил [2].
Особенно тщательно был укреплен центральный сектор города с административными зданиями. 30 апреля начался бой за Рейхстаг, в это же время в бункере покончил жизнь самоубийством фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер. В ночь на 1 мая над зданием Рейхстага водрузили Знамя Победы.
2 мая остатки берлинского гарнизона сдались в плен. Потери советских войск за время Берлинской операции составили более 78 тыс. человек, еще 274 тыс. было раненых. Во время боев за Берлин также погибли около 125 тыс. из 2 млн горожан, было полностью разрушено 30 тыс. из 250 тыс. зданий [2].
7 мая в городе Реймсе (Франция) стороны подписали акт о капитуляции Германии. Однако по требованию верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР Иосифа Сталина составили новый договор. Сталин считал, что документ, подписанный в Реймсе, нельзя ни отменить, ни признать, а капитуляцию следует принять всем странам антигитлеровской коалиции там, откуда исходила фашистская агрессия [3].
Новое подписание договора о безоговорочной капитуляции Германии прошло в пригороде Берлина, Карлсхорсте, в здании офицерского клуба. Церемония подписания закончилась 8 мая в 22:43 по местному времени. В Москве в это время было на два часа больше и уже начались новые сутки — 9 мая. В ту ночь мало кто из горожан спал: ждали важное сообщение, которое анонсировали по радио. И вот в 2:10 из радиоприемников прозвучал голос диктора Юрия Левитана, который объявил об окончании войны. Волна ликования захлестнула Москву — на улицу вышли толпы. «Сплошные людские потоки, песни, возгласы радости! Кто смеется, кто плачет от счастья», — вспоминал Левитан [4].
Еще до вступления в силу акта о капитуляции в СССР подписали указ Президиума Верховного Совета СССР об объявлении 9 мая днем всенародного торжества, праздником Победы и нерабочим днем [5].
Вечер 9 мая 1945-го в Москве закончили салютом из 30 артиллерийских залпов, который сопровождали лучи из 160 прожекторов [6].
Как праздновали 9 Мая в СССР
День Победы в СССР не всегда был выходным. Не работали 9 мая в 1945-м, 1946-м и 1947-м, затем на 20 лет этот день вновь стал рабочим [7]. Даже в 1955-м, на десятую годовщину Дня Победы, никто не отдыхал, военный парад на Красной площади также не проводили, зато были концерты и праздничный салют в Москве и столицах союзных республик [8].
Лишь в 1965 году, в год 20-летия окончания Великой Отечественной войны, 26 апреля Президиум ВС СССР объявил 9 мая нерабочим днем. В том же году создали акцию «Вахта памяти» по поиску останков пропавших без вести бойцов, выпустили юбилейную медаль «Двадцать лет Победы» и утвердили положение о звании «Город-герой».
В этот же день в 18:50 по телевидению и по радио впервые в память о жертвах Великой Отечественной войны вышла передача «Минута молчания».
Первый парад в честь окончания Великой Отечественной войны прошел на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. В нем принимали участие около 40 тыс. человек. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, принимал — маршал Георгий Жуков, верховный главнокомандующий Иосиф Сталин наблюдал с трибун. В конце парада 200 солдат бросили к Мавзолею Ленина нацистские знамена.
На 30-летие Победы, в 1975-м, вместо парада на Красной площади провели манифестацию молодежи. 8 и 9 мая к Могиле Неизвестного Солдата в Москве возлагали венки и цветы представители делегаций 11 социалистических стран. День Победы завершили 30-залповым салютом [8].
В 1985-м, в день 40-летия Победы, на Красной площади состоялся парад с участием ветеранов Великой Отечественной войны. Аналогичный парад прошел и в 1990-м — последний раз в истории СССР.
Традиции 9 Мая в России
В истории современной России 9 Мая — праздничный нерабочий день. День Победы отмечают как в крупных городах, так и в небольших поселениях. Основные традиции праздника: возложение цветов к Вечному огню или мемориалам, минута молчания, парад, шествие акции «Бессмертный полк» и вечерний салют.
Возложение цветов и минута молчания
9 Мая часто начинают с церемонии возложения цветов у Вечного огня или у мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также с минуты молчания. По обычаю к памятникам несут нечетное количество красных гвоздик. В последние годы в День Победы также стали носить значок красной гвоздики. С 2016 года фонд «Память поколений» направляет деньги от покупки значков на помощь ветеранам [9].
На одежде россиян, празднующих 9 Мая, часто можно увидеть георгиевскую ленту — один из главных символов Дня Победы в России. С 2022-го Владимир Путин подписал закон, согласно которому за осквернение георгиевской ленты может грозить штраф до 5 млн руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.
В ряде европейских стран (Латвия, Литва, Эстония, Молдавия и другие) на законодательном уровне запрещено использовать георгиевские ленты.
Парад
В СССР парады на Красной площади в День Победы проводили лишь в 1965-м, 1985-м и 1990-м. Уже после распада Советского Союза, в 1995-м, президент России Борис Ельцин сделал мероприятие ежегодным.
На парады стали приглашать иностранных политиков. Например, в 2005 году, в год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне, Москву посетили 50 глав государств.
В 2024-м военный парад на Красной площади начнется в 10:00. По традиции его в прямом эфире покажут по телевидению. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в параде Победы на Красной площади примут участие более 9 тыс. человек, 75 единиц военной техники, а также авиация.
Об отмене парадов 9 мая в 2024-м из-за соображений безопасности заявили в Курске, Брянске, Рязани, Пскове, Саратове и других субъектах России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что решения об отмене или проведении военных парадов на 9 мая принимают региональные власти исходя из складывающейся обстановки.
Акция «Бессмертный полк»
Акция «Бессмертный полк» проходит в России с 2012 года. Участники проходят по улицам населенных пунктов с портретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
В 2020-м и 2021-м годах из-за пандемии коронавируса «Бессмертный полк» проходил в онлайн-формате. В 2024 году акция также пройдет без шествия по улицам.
Салют
Празднование 9 Мая в истории современной России по традиции завершали вечерние салюты. Однако в 2024-м уже несколько регионов (среди них — Саратовская, Липецкая, Воронежская области, Республики Алтай и Чувашия) официально отказались от салютов и фейерверков в День Победы. Одна из причин, которую называют власти субъектов, — безопасность. «По безопасности отменяются салюты и вечерние мероприятия. Будут только дневные [мероприятия] по всем паркам», — сообщила РБК заместитель главы Новосибирска Анна Терешкова.
Будет ли салют 9 мая в Москве и Санкт-Петербурге, пока неизвестно: окончательное решение власти городов не объявили.
Какие страны отмечают День Победы
В мае окончание войны отмечают несколько стран. Название праздника и даже дата могут отличаться.
В Дании и Нидерландах 5 мая празднуют День освобождения от нацистской оккупации. Аналогичный день отмечают в Норвегии 8 мая. С 2011-го праздник носит название День ветеранов.
В Великобритании день подписания акта капитуляции Германии известен как День Победы в Европе (Victory in Europe Day или сокращенно V-E Day). Он приходится на 8 мая. На официальном уровне день отмечали только в 1945-м: тогда ликующих лондонцев с балкона приветствовал король Георг VI вместе с семьей и премьер-министр Уинстон Черчилль. Помимо Великобритании, день окончания войны в Европе именно 8 мая отмечает большинство западных стран. 9 мая в странах Евросоюза — День Европы.
В 2023-м Верховная рада Украины поддержала законопроект, согласно которому 8 мая в стране будут отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Ранее праздник в стране приходился на 9 мая.