86 американцев соединили свои бороды в цепочку длиной 59,5 метров

Книга рекордов Гиннеса поделилась очередной удивительной историей: в США бородачи со всех уголков страны собрались на Национальном чемпионате по бороде и усам и установили несколько мировых рекордов, связанных с растительностью на лице. Главным стало создание цепочки бород, в которой участвовали 86 человек. Протяженность их «коллективной бороды» составила около 59,5 метра (195 футов 3 дюйма) — что сравнимо с длиной двух синих китов. Новая попытка побила предыдущий рекорд 2022 года, который составлял 45,99 метров из бороды 69 человек.