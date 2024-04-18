86 американцев соединили свои бороды в цепочку длиной 59,5 метров

Книга рекордов Гиннеса поделилась очередной удивительной историей: в США бородачи со всех уголков страны собрались на Национальном чемпионате по бороде и усам и установили несколько мировых рекордов, связанных с растительностью на лице. Главным стало создание цепочки бород, в которой участвовали 86 человек. Протяженность их «коллективной бороды» составила около 59,5 метра (195 футов 3 дюйма) — что сравнимо с длиной двух синих китов. Новая попытка побила предыдущий рекорд 2022 года, который составлял 45,99 метров из бороды 69 человек.
Национальный чемпионат бороды и усов — это ежегодное мероприятие, которое проводится в разных районах США и объединяет владельцев и любителей бороды, усов, бакенбард.
«Это, безусловно, знакомство с новыми бородачами и воссоединение со старыми друзьями. Благодаря этому у нас есть возможность обнаруживать удивительные формы растительности на лице у людей, которые отращивали их неизвестно сколько времени, но никогда еще не думали о соревновании».
На новый чемпионат «бородачи» собрались в городе Дейтона-Бич на побережье Атлантики во Флориде. Условия рекорда были такие: иметь бороду не короче 20 сантиметров, встать бок о бок, разделить бороду на две части и каждую половину соединить с бородой соседа с помощью заколки для волос. Требовалось простоять так не менее 30 секунд, чтобы рекорд засчитали.
Хотя все действо выглядело довольно безумно, официальные процедуры, измерения и документирование представителями Книги Гиннесcа никто не отменял.
Организаторы отмечают, что прошлогодний рекорд удалось побить благодаря тому, что к участникам чемпионата захотели присоединиться многие случайные зрители, которые просто гуляли на побережье в тот день. В итоге цепочка из 86 бородачей растянулась на длину примерно равную размаху крыльев Boeing 777, двух синих китов или высоте 20-этажного здания.
Усы против бород
Вероятно, успех бородачей не давал покоя носителям усов, поэтому они решились впервые за историю чемпионата дать свой ответ. Объявив, что к участию допускаются только усы и никаких бород, они выстроились в самую длинную из пока что зафиксированных цепочек усов.
27 участникам пришлось тяжелее, чем носителям бород. Они стояли щека к щеке, так как за исключением нескольких очень длинных усов, большинство из них составляли 11−12 сантиметров. Усы также соединяли заколками для волос.
С такой связью далеко друг от друга не уйдешь, поэтому мужчин расставили в шахматном порядке: стоящие впереди наклонялись чуть назад, а сзади — вытягивали шеи вперед, чтобы держать линию. Многие оказались в не очень удобных позах, пока рекорд фиксировали в течение нескольких минут. Участникам удалось создать цепочку усов более 6 метров длиной (20 футов 4 дюйма).
Какова длина самой большой бороды в мире и сколько зубочисток можно засунуть в бороду, читайте в нашей подборке самых мужских рекордов.