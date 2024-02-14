8 полезных лайфхаков. Как долго сохранять бананы свежими

Бананы — один из главных фруктов зимой. Они доступны, по крайней мере, они дешевле, чем экзотические манго и даже мандарины. Бананы сладкие и вкусные, их удобно есть, легко чистить. И не сложно хранить.
Бананы можно есть соло, в качестве десерта или перекуса. А еще бананы хорошо добавлять в запеканки или в сырники, они отлично сочетаются с творожными блюдами, можно делать из них смузи, добавлять в салаты, в выпечку.
Бананы можно покупать впрок, слегка твердыми и зеленоватыми, так как они неплохо дозревают в домашних условиях. Но тут и кроется подвох — понадеявшись на то, что бананы будут дозревать и долго лежать, мы часто делаем ошибки и неправильно их храним. В результате бананы быстро портятся.
Рассказываем, как дольше сохранить бананы. Вот несколько полезных советов.
Купить слегка недозрелые
Бананы могут дозревать в домашних условиях, если вы купили слегка твердые бананы. Таким образом если вы видите скидку в магазине, то можно купить немного больше фруктов и не бояться, что не успеете их съесть.
Зеленоватый и твердый банан — еще не совсем дозрел, это понятно. Но даже если банан желтый, он тоже может быть недозрелым. Нужно смотреть на хвостик, он должен быть зеленоватым. Шкурка такого банана — желтая, не слишком насыщенного цвета, без темных пятен.
Упаковка
У бананов достаточно хорошая и плотная кожура, поэтому они не будут сильно терять влагу, если хранить их без упаковки. Без пакета фрукты не будут быстро перезревать. Поэтому лучше хранить бананы без пакета, можно их положить при комнатной температуре, можно — в холодильнике.
Разделить гроздь
Гроздь бананов для хранения лучше разделить. Так фрукты не будут давить друг на друга, не получится вмятин, которые начнут быстро портиться.
Замотать хвостики
Чтобы бананы сохранились дольше, нужно их хвостики замотать пищевой пленкой. Хвостики бананов выделяют этилен и ускоряют созревание основного плода, а в пленке этот процесс замедлится.
Холодильник
Если бананы уже спелые, то лучше их положить в холодильник, так замедлится процесс созревания, который в любом случае постоянно идет.
Дозревание бананов
Зеленые бананы лучше хранить при комнатной температуре, можно завернуть их в бумагу или положить в бумажный пакет, чтобы они равномерно дозревали. Часто советуют добавить к бананам яблоко или грушу, чтобы ускорить созревание. Но мы бы не рекомендовали этого делать, так как про пакет с бананами легко забыть, они слишком быстро созреют, потом переспеют и испортятся. В результате, бананы наоборот будут храниться меньше.
Пакет с созревающими бананами лучше положить в проветриваемое место, но далеко от батарей и плиты, лучше не класть пакет на верхние полки, так как там слишком тепло. И дозревание сильно ускорится.
Заморозка
Если бананы все же потемнели, и вы понимаете, что вы их не успеваете съесть, то можно их очистить, нарезать небольшими кусочками и заморозить. Такие бананы будут храниться долго, а вы их сможете постепенно использовать. Но при размораживании бананы обычно темнеют, поэтому такие фрукты лучше приберечь для смузи, для добавления в тесто, к примеру. Когда добавляете бананы в смузи или в соки, то их можно даже не размораживать, так что фрукты не успеют потемнеть.
Если банан разрезан
Вы съели половинку банана, а что со второй? Лучше, если вы сначала банан разрезали, а потом очистили, то есть вторая половина банана осталась в кожуре. Но даже в этом случае она будет терять влагу и темнеть. Поэтому срез лучше обработать лимонным соком, сбрызнуть мякоть фрукта, которая остается на воздухе. Конечно, такой разрезанный фрукт лучше доесть как можно быстрее или использовать его для смузи или салата.