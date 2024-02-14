8 полезных лайфхаков. Как долго сохранять бананы свежими

Если бананы все же потемнели, и вы понимаете, что вы их не успеваете съесть, то можно их очистить, нарезать небольшими кусочками и заморозить. Такие бананы будут храниться долго, а вы их сможете постепенно использовать. Но при размораживании бананы обычно темнеют, поэтому такие фрукты лучше приберечь для смузи, для добавления в тесто, к примеру. Когда добавляете бананы в смузи или в соки, то их можно даже не размораживать, так что фрукты не успеют потемнеть.