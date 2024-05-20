77-летняя женщина разбогатела на 90 миллионов рублей благодаря грязной машине

Через несколько дней она решила проверить результаты розыгрыша и обнаружила, что угадала все пять номеров. Однако она так и не смогла понять, на сколько разбогатела. «Я отнесла билет продавцу. Он посмотрел на него, записал что-то на листке бумаги и протянул мне его через прилавок, — рассказала Адамс. — Когда я увидела, что там написано про миллион, я просто дара речи лишилась!».