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77-летняя женщина разбогатела на 90 миллионов рублей благодаря грязной машине

В США пожилая женщина из штата Мичиган выиграла один миллион долларов (90 миллионов рублей) в лотерею Mega Millions благодаря поездке на автомойку.

Источник: Freepik

Об этом сообщает сайт Michigan Lottery Connect.

77-летняя Луиза Адамс из города Джексон рассказала, что стала миллионершей благодаря грязной машине. «Я время от времени играю в Mega Millions, и в очередной раз решила купить билет, когда заехала на заправку, чтобы помыть машину», — поделилась воспоминаниями американка.

Через несколько дней она решила проверить результаты розыгрыша и обнаружила, что угадала все пять номеров. Однако она так и не смогла понять, на сколько разбогатела. «Я отнесла билет продавцу. Он посмотрел на него, записал что-то на листке бумаги и протянул мне его через прилавок, — рассказала Адамс. — Когда я увидела, что там написано про миллион, я просто дара речи лишилась!».

Пенсионерка призналась, что до сих пор не верит в свою удачу. Она поблагодарила Бога, за то, что именно в тот день решила помыть машину. Женщина рассказала, что собирается потратить деньги на семью.

Ранее сообщалось, что американка из Массачусетса дважды за три месяца выиграла в лотерею один миллион долларов. На первый выигрыш удачливая женщина купила внедорожник, а второй пока не планирует тратить.