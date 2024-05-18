74-летнего Ричарда Гира c женой засняли на Каннском кинофестивале

Алехандра Силва познакомилась с Гиром еще до развода с первым мужем, актер приехал по работе в отель в Италии, который принадлежал супругам. Позже журналистка рассталась с отцом ребенка, а в апреле 2018 года официально стала женой артиста. По словам звезды «Красотки», Алехандра не знала о его популярности и не понимала, что общается со знаменитостью.