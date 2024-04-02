7 стаканов сока. Врач объяснила, поможет ли похудеть новая модная диета

Это вопрос спорный. Если пить такой напиток из огурца, ананаса, сельдерея и петрушки по утрам вместо завтрака, то рацион может быть обеднен по белкам. Полноценный завтрак предполагает обязательное употребление белкового блюда и сложных углеводов. Считается, что завтрак по плотности — самый обильный или, по крайней мере, сравним с обедом. В случае только смузи человек получает блюдо с очень маленькой энергетической ценностью. Ему, скорее всего, не хватит энергии на его трудовой день. Это приведет к тому, что через какое-то непродолжительное время он захочет есть — начнёт кусочничать, перекусывать в попытке возместить недополученную энергию. Тем более что смузи за счет ананаса и петрушки способен разжигать аппетит.