7 стаканов сока. Врач объяснила, поможет ли похудеть новая модная диета

В интернете популярна диета, согласно которой нужно выпивать в течение 7 дней специальный сок. Его ингредиенты: огурец, кусочки ананаса, сельдерей, 4 столовые ложки измельченных листьев петрушки. Нужно смешать все ингредиенты в блендере и употребить в течение 15 минут. Рекомендуется пить сок утром. Авторы и последователи методики утверждают, что так можно худеть и уменьшать жир в районе живота. Причем результат будет заметен уже через неделю.
Стоит ли прибегать к такой диете? Об этом aif.ru спросил у заведующей консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии, врача-терапевта, диетолога, кандидата медицинских наук Екатерины Бурляевой.
Плюсы есть
Безусловно, употребляя такой сок (а точнее — смузи, раз речь идет о приготовлении в блендере), человек получит дополнительно полезные витамины и минеральные вещества. Кроме того, в состав такого сока входят пищевые волокна, прежде всего из петрушки и сельдерея. Пищевые волокна способствуют насыщению, также помогают выводить из организма избыток глюкозы и холестерина.
Ананас содержит такой фермент, как бромелайн, который помогает пищеварению. Также есть данные, что употребление бромелайна может влиять на снижение веса. В частности, этот фермент входит в состав биологически активных добавок, которые разрабатываются специально для уменьшения массы тела.
Кому нельзя
Однако прежде чем включать в свой рацион такой напиток, стоит учитывать ограничения. У людей, которые страдают повышенной кислотностью желудка или эрозивно-язвенными болезнями желудка, кишечника, 12-перстной кишки, употребление такого напитка натощак может спровоцировать обострение или ухудшение течения заболевания.
Кроме того, ананас противопоказан людям, имеющим проблемы с углеводным обменом (сахарный диабет). Так как этот фрукт очень сладкий, его употребление может привести к резкому подъему уровня глюкозы в крови.
А можно ли похудеть?
Это вопрос спорный. Если пить такой напиток из огурца, ананаса, сельдерея и петрушки по утрам вместо завтрака, то рацион может быть обеднен по белкам. Полноценный завтрак предполагает обязательное употребление белкового блюда и сложных углеводов. Считается, что завтрак по плотности — самый обильный или, по крайней мере, сравним с обедом. В случае только смузи человек получает блюдо с очень маленькой энергетической ценностью. Ему, скорее всего, не хватит энергии на его трудовой день. Это приведет к тому, что через какое-то непродолжительное время он захочет есть — начнёт кусочничать, перекусывать в попытке возместить недополученную энергию. Тем более что смузи за счет ананаса и петрушки способен разжигать аппетит.
Более того, снижение белковых продуктов в рационе может привести к потере мышечной массы и замедлению обмена веществ (так как мышцы энергию активно расходуют). В итоге человек после такой диеты рискует получить даже большую массу тела, чем была ранее.
Чтобы худеть, нужно создать дефицит энергии: тратить больше калорий, чем потреблять. При таком подходе масса тела будет снижаться. Изолированное употребление того или иного напитка никак не будет влиять на динамику веса.