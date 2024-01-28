7 советов психолога, как безболезненно выйти из токсичных отношений

Токсичные отношения — это как вредная еда: раз в месяц и для какой-то выгоды можно, а если чаще, то телу плохо. Если ему нехорошо, то и мозгу тоже, потому что они тесно связаны. Проблема в том, что люди не всегда могут осознать, что находятся в токсичных отношениях, и часто ищут проблему в себе. Вопрос, что не так со мной, — один из самых частых при работе с клиентами в терапии с этим запросом. Может, на самом деле с вами всё так. Как же выбраться из токсичных отношений?
Шаг 1-й: осознать и признать то, что отношения токсичные
Зачастую это самый сложный шаг. Если же вы осознаёте, что происходит, это уже 90 процентов успеха.
Наталья Константиновапсихолог
Вопрос, зачем мне нужно это делать, является основным. Вы должны понимать, что даст разрыв этой связи. Что хорошего получите, когда перестанете взаимодействовать с токсичным партнёром.
«Важно также начать осознавать и скрытые выгоды этих отношений: что хорошего сейчас я получаю от этих отношений? Мозг будет твердить, что хорошего ничего нет, но вы же всё ещё здесь. Тогда зачем?» — задаёт вопрос Наталья Константинова, психолог платформы корпоративного благополучия «Понимаю».
Шаг 3-й: попросите поддержки у близких людей
Выйти из токсичных отношений, по словам эксперта, непросто, поэтому важна моральная поддержка окружения. Поделитесь тем, что происходит, с друзьями, семьёй, людьми, которым доверяете. Вера и забота никогда не бывают лишними.
Шаг 4-й: установите личные границы
В токсичных отношениях границы стёрты. Ваша задача — вернуть себе то, что вы потеряли: телесные, ментальные, эмоциональные и физические границы.
Установите правила взаимодействия с партнёром. Как бы условия игры, которые сейчас диктуете вы.
Наталья Константиновапсихолог
Шаг 5-й: поддерживайте себя в ресурсе
Вам понадобится много сил. Поэтому особенно важно находить то, что радует: спорт, просмотр фильмов, чтение книг, хобби, достаточное количество сна и вкусная еда.
Шаг 6-й: создайте план выхода из токсичных отношений
Есть такое выражение: «Слона едят по кусочкам». Маленькими шагами двигайтесь к большой цели — быть свободными от токсичного взаимодействия с партнёром. «Вы можете прописать себе, о чём и как вы будете говорить, что вы будете делать дальше, как жить, наметить план», — подсказывает психолог. Так у вас будет меньше тревоги, потому что-то, что поддаётся нашему контролю, создаёт ощущение спокойствия, а значит, даёт вам силы и энергию двигаться дальше.
Шаг 7-й: обратитесь за поддержкой к профессионалам
Помощь психолога в этом вопросе никогда не бывает лишней. В моменты, когда у вас не получается, специалист всегда вас поддержит и подсветит моменты, на которые можно обратить внимание.
Помните, у вас всегда есть выбор — уйти или остаться. Вас никто не способен удержать, но и не намерен выгнать.
Наталья Константиновапсихолог
Если токсичный партнёр готов работать над собой, шанс сохранить с ним союз есть. Если нет, то делайте выбор в пользу одиночества, создавая здоровые и экологичные отношения с другим человеком.