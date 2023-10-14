7 неожиданных фактов о советских мультиках, после которых вы точно захотите пересмотреть их все.

В этом материале мы раскроем семь удивительных фактов о советских мультиках, которые, возможно, вам были неизвестны. Узнайте, почему именно мультфильм «Ну, погоди!» был запрещён, какой актёр озвучивал героев «Винни-Пуха» и какие пасхалки можно найти в советских мультфильмах. Приготовьтесь к удивительному путешествию в мир отечественной анимации!

1. Винни-Пух говорит голосом Евгения Леонова

В советском мультфильме главного героя, милого и обаятельного медвежонка Винни-Пуха, озвучил народный артист СССР Евгений Леонов. Но узнать этот уникальный голос не так-то просто, ведь для достижения комического эффекта плёнку с записью ускорили на 30 процентов. Это позволило создать особый звуковой эффект и подчеркнуть комичность и забавность главного героя.

2. Кот Матроскин с бутербродом вдохновился у Гиляровского

Благодаря коту Матроскину мы понимаем, что бутерброд становится ещё вкуснее, когда мы кладём его колбасой на язык. Эта простая истина заимствована из книги Владимира Гиляровского «Мои скитания». Правда, речь там идёт не о колбасе, а о печёнке. Кот Матроскин отлично передал эту идею, а фраза «Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь» стала крылатой.

3. «Ну, погоди!» запрещали

В 1980-х годах Государственная комиссия Финляндии приняла решение о запрете мультфильма о приключениях Волка и Зайца. Причиной такого решения стала слишком жестокая сюжетная линия, которую финские нравственные сторожа сочли неприемлемой. Но интересно то, что тираном оказался не Волк, как можно было бы подумать, а Зайчик.

4. «Тайну третьей планеты» показывали за рубежом

Даже у нас далеко не все смотрели прекрасный мультфильм «Тайна третьей планеты», а ведь его даже показывали в США! В американском дубляже озвучивание Алисы доверили Кирстен Данст, а Говоруна — Джеймсу Белуши. Но, что интересно, для западного зрителя картину сократили на шесть минут и заменили саундтрек.

5. Озвучку «Бременских музыкантов» чуть не сорвали

Изначально для озвучки мультфильма «Бременские музыканты» планировали пригласить квартет «Аккорд». Но из-за того что на студии «Мелодия» был слишком плотный график, в расписании на это выделили всего одну ночь. В результате приехать смогли не все. Понимая, что второго шанса придётся ждать ещё долго, Олег Анофриев пригласил своих друзей. Эльмира Жерздева исполнила партию Принцессы, Анатолий Горохов озвучил несколько персонажей, даже композитор Геннадий Гладков тоже поучаствовал в озвучке.

6. Скрытые отсылки, найденные в советских мультиках

В советском мультфильме «Летучий корабль» есть интересная отсылка к другому известному фильму — «Кавказской пленнице». В сюжете мультфильма принцесса Забава оказывается взаперти по велению своего отца и начинает, круша всё вокруг себя… Ровно так же, как и героиня фильма Гайдая. Сейчас бы такую деталь точно бы назвали пасхалкой, но тогда таких понятий не было.

7. Песню Водяного написали всего за десять минут… и в ванне!

Юрий Энтин, известный советский драматург и поэт-песенник, написал песню Водяного для того же «Летучего корабля». И вот интересный факт: ему понадобилось всего 10 минут, чтобы придумать слова и мелодию. И что самое удивительное, сделал он это, находясь в ванне, под успокаивающий шум воды. Что ещё раз доказывает: в ванне все мы можем ощутить себя немного музыкантами.