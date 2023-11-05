7 глубоких цитат Эриха Марии Ремарка о любви, которые встряхнут ваш мир

Эрих Мария Ремарк — выдающийся немецкий писатель, чьи произведения о любви, войне и человеческой судьбе оставили неизгладимый след в мировой литературе. Его произведения поражают и трогают сердца читателей, проникая в самые глубины человеческих чувств и эмоций. Собрали семь его цитат о любви, которые, уверены, заставят вас задуматься.

1. О любви и внимании к деталям.

«Человек может стать вам близким всего за несколько дней. А человек, с которым вы проводите много лет, может и не знать, какой ваш любимый цвет».

Ремарк считает, что настоящая любовь проявляется в том, как вы обращаете внимание на детали. Можно с уверенностью сказать, что человек любит, если знает о всех ваших предпочтениях. Такие отношения точно стоит назвать близкими и гармоничными. И это совершенно не зависит от того, как долго вы знакомы, ведь можно прожить с человеком всю жизнь, а он даже не будет знать, какого цвета у вас глаза.

2. О разочаровании и пустоте.

«Самое сильное чувство — это разочарование. Не обида, не ревность и даже не ненависть… после них всегда остаётся что-то внутри нас, а после разочарования остаётся только пустота».

Разочарование, уверен писатель, — главное испытание для души. Если обижены на человека, если его ненавидите, то у вас хотя бы есть сильные эмоции, помогающие пережить этот кризис. С разочарованием так не получится. Вы остаётесь наедине с пустотой, которая сжирает изнутри.

3. О самой сути извинений.

«Извинение не означает, что вы не правы и другой человек прав. Это просто значит, что вам важны отношения больше, чем ваше эго».

Ремарк подчёркивает, извинение не равно признанию вины. Это скорее такой показатель, что нам важно сохранить хорошие отношения… не безразлично, как определённые поступки влияют на близких людей. А вы готовы поставить отношения и чувства другого человека выше вашего собственного эго?

4. О смелости любить.

«Запомни одно, парень: никогда, никогда и ещё раз никогда вы не станете смешными в глазах девушки, если сделаете что-то для неё».

Писатель утверждает: девушки ценят заботу и поступки, сделанные ради них. Когда вы проявляете инициативу и готовы пойти на риски, чтобы сделать приятное для возлюбленной, то показываете, что ваша любовь и забота безграничны. А разве это может показаться кому-то смешным?

5. О любви и ответственности.

«Я стоял рядом с ней, слушал её, смеялся и думал: до чего же страшно любить девушку и быть бедным».

Тут же Ремарк с некоторой иронией отмечает, что на мужчине лежит ответственность заботы о женщине. Причём не только эмоциональная, но и материальная. Если партнёр не может себе позволить ухаживать за избранницей красиво и с размахом, ему остаётся только бояться. Времена меняются, но доля правды в этой цитате осталась, согласны?

6. О значимости встреч.

«Неважно, как часто вы видитесь, — важно, что эти встречи для вас значат».

Ремарк напоминает, что качество встреч и их значимость должны быть важнее количества. Настоящая любовь измеряется не проведённым вместе временем, а эмоциональной глубиной. Когда вы цените каждый момент вместе и уделяете этому мигу всё внимание и энергию, создаёте особенные и незабываемые времена. И именно они наполняют нашу жизнь смыслом и радостью.

7. О том, кто занимает все мысли.

«Первый человек, о котором вы думаете утром, и последний человек, о котором вы думаете ночью, — это или причина вашего счастья, или причина вашей боли».

Если человек занимает самые первые и последние мысли в течение дня, значит, он захватил важное место в вашей жизни. Любовь может приносить радость и счастье, но, отмечает писатель, также способна вызывать боль и страдание. Когда вы находитесь в такой зависимости от другого человека, то отдаёте ему силу влиять на свои эмоции. И это может быть как благословением, так и испытанием.