60 лет «Мелодии»: от главного лейбла СССР до частной компании

В апреле 1989-го фирма «Мелодия» праздновала 25-летие, а заодно и 90-летие российской индустрии грамзаписи. К этому двойному юбилею была издана книга о достижениях советской виниловой промышленности. Они впечатляли масштабом — на тот момент «Мелодия» состояла из пяти пластиночных фабрик и около десятка студий звукозаписи, распределенных по территории Советского Союза. Под знаменитым логотипом с буквой М, известным каждому жителю СССР, выпускали 190 миллионов пластинок в год и еще 12 миллионов магнитофонных кассет. На недавно вошедшие в оборот компакт-диски «Мелодия» еще не перешла — они появились у нас в 1990-м. Но и без того СССР был не только самой читающей, но еще и, вероятно, одной из самых слушающих стран в мире — по объему выпускаемой аудиопродукции на душу населения.