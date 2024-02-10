6 пород кошек-долгожителей, которые будут верными друзьями до вашей старости

Скажем честно, сфинкс — порода кошек на любителя. Многим людям не нравится лысый внешний вид питомца. Тем не менее он будет ласковым, тактильным, хоть и немного высокомерным домашним другом. Но пусть вас не вводит в заблуждение отсутствие шерсти у котеек. Купать их, как ни странно, придётся чаще, чем стандартную «волосатую». Только в этом случае можно будет избавиться от неприятного кожного запаха и поддерживать здоровье. Средняя продолжительность жизни питомца — до 14 лет.