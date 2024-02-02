5 странных музыкальных жанров — для тех, кому хочется необычного

«Молчание — золото» — фраза, которая лучше всего описывает лоуэркейс. Этот жанр отличается крайним минимализмом: редкие, порой едва различимые звуки здесь соседствуют с полной тишиной. Вот что сказал об этом направлении один из его представителей Стив Роден: «Это противоположность заглавным буквам — громким вещам, которые привлекают к себе внимание».