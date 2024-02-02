5 странных музыкальных жанров — для тех, кому хочется необычного

Пиратский метал
Это субжанр метала, вдохновлtнный образами морских путешественников: бочками с ромом, попугаями, треугольными шляпами и вот этим вот всем. Аудиально пиратский метал воспринимается как хеви-метал с элементами фолка. Частенько к бас-гитаре и барабанам примешиваются скрипка, аккордеон и более экзотические инструменты вроде концертины.
Кого послушать: Alestorm, Storm Seeker, Skull Branded Pirates, Shtack.
Математический рок
Математическим роком называют музыку, которая имеет крайне нетипичный ритм. Композиции, относящиеся к этому направлению, очень сложны по своей структуре: так, вместо традиционного размера 4/4 музыканты могут использовать ⅞ или 13/8. Теперь ты знаешь, для чего учил алгебру в школе.
Кого послушать: Shellac, Don Caballero, Cinemechanica.
Вейпорвейв
Вейпорвейв — это микрожанр электроники, ностальгирующий по компьютерной эстетике 90-х. Артисты, работающие в этом направлении, уделяют большое внимание визуальной составляющей — обложкам альбомов и видеоклипам, часто сделанным в ярких неоновых оттенках. Нередко музыканты используют старые компьютерные изображения, глитч-арт и надписи на японском.
Кого послушать: Macross 82−99, Chuck Person, Macintosh Plus.
Гипнагогический поп
Гипнагогия — это состояние, в котором человек воспринимает образы из бессознательного как реальные (так, например, случается при сонном параличе). Гипнагогический поп — музыка, осмысляющая коллективное бессознательное через ностальгию по прошлому. Здесь можно услышать устаревшие аналоговые технологии, шипение ленты и другие ретро-звуки прямиком из 80-х.
Кого послушать: Джеймс Ферраро, Pocahaunted, Matrix Metals.
Лоуэркейс
«Молчание — золото» — фраза, которая лучше всего описывает лоуэркейс. Этот жанр отличается крайним минимализмом: редкие, порой едва различимые звуки здесь соседствуют с полной тишиной. Вот что сказал об этом направлении один из его представителей Стив Роден: «Это противоположность заглавным буквам — громким вещам, которые привлекают к себе внимание».
Кого послушать: Майкл Пизаро, Иноэ Тэцу, Стив Роден.