5 самых провальных фильмов в СССР — их никто не смог досмотреть до конца

Считается, что картины времён СССР достойны не только просмотра, но и повторного пересмотра. Отличные сценарии и великие режиссёры подарили нам огромное количество произведений искусства, которые не только передают настроение эпохи, но и остаются вневременными. Однако есть в истории советского кинематографа такие страницы, которые кинодеятели были бы не против забыть.

1. «Частный детектив, или “Операция “Кооперация”, 1989.

Криминальная комедия “Частный детектив, или “Операция “Кооперация” режиссёра Леонида Гайдая вышла на экраны в 1989 году. По сюжету молодой предприниматель Дмитрий Пузырёв (Дмитрий Харатьян), оставшись без работы, решает открыть частное сыскное бюро. В жизни героя начинаются невероятные приключения. Ну, как невероятные… Даже преданные поклонники кинолент Гайдая нарекли этот фильм провалом. Откровенно слабыми называют “натянутые диалоги”, а также юмор. Эту комедию зрители оценили на 6,3.

2. «Скворец и Лира», 1974.

История этого фильма стала для её участников и счастливой, и печальной одновременно. Конечно, попытка маститого режиссёра своего времени Григория Александрова снять в картине 71-летнюю жену в роли героини, которой слегка за 20, не могла не попасть под обстрел зрительских насмешек. Эту картину зрители оценили на 4,2.

3. «Лунная радуга», 1983.

Экранизация страшно популярной у советских школьников и студентов научно-фантастической эпопеи Сергея Павлова. События разворачиваются в недалёком будущем, где Солнечная система уже освоена человеком, но несёт неприятные и загадочные сюрпризы.

Говорят, что режиссёр Андрей Ермаш по большому блату (его отец был председателем Госкомитета по кинематографии СССР) выбил на проект самых топовых актёров — уровня Ливанова и Соломина. Только вот картине это отнюдь не помогло. Получилась настолько невзрачная чепуха, что многие любители книги даже и не узнали, что фильм «Лунная радуга» вышел на киноэкраны.

Ермаш явно рвался снять свой «Солярис», но забыл впопыхах, что ему 26 лет и он не Тарковский. «Лунная радуга» — один из тех провалов, которые до сих пор не могут простить советскому кинематографу наши книголюбы. В сообществе ценителей фантастики фильм принято считать неудачным из-за слабой режиссуры и монтажа. Его называли скучным, затянутым и не передающим достоинства книги. Зрители, несмотря на редкое присутствие фантастики в кинотеатрах, эту ленту тоже не оценили. На «Кинопоиске» картине поставили всего 5,4.

4. «На помощь, братцы», 1988.

Комедия, снятая Иваном Васильевым в 1988 году. В центре сюжета царь, которого решили женить. Выбрал он себе невесту из заморских краёв и послал за ней трёх дураков в надежде на то, что они не смогут выполнить его наказ…

Фильм изначально задумывался как комедия, но оказался совсем не смешным. Кроме того, герои получились плоскими, а их мотивы неубедительными. Ничего удивительного, что зрители оказались скупы на высокие оценки. Эту картину они оценили на 4,9.

5. «Крестьянский сын», 1975.

После фильмов «Белое солнце пустыни», «Неуловимые мстители» и «Свой среди чужих, чужой среди своих» советские экраны наводнили истерны — зажигательные приключенческие ленты про Гражданскую войну. Не всем повезло быть удачными. «Крестьянский сын», возможно, наихудший представитель этого непозорного патриотического жанра.