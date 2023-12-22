5 рождественских концертов в соборах Москвы и Санкт-Петербурга

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На пороге Рождества

В программе — Рождественская пастораль Меркеля, Первая религиозная сюита для органа Йона и, конечно же, сочинения Баха, без которых не обходится ни один органный концерт. Исполняет Ирина Розанова.

Когда: 24 декабря 16:00.

Где: Санкт-Петербург, Лютеранская церковь Святой Екатерины.

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Ave Maria

В роскошных интерьерах Соборной палаты прозвучат разные интерпретации католической молитвы Ave Maria — от Каччини до Сен-Санса. В программе также значатся сочинения Моцарта, Брамса, Грубера и других композиторов. Выступать будут органист Фёдор Строганов и сопрано Карина Деборд.

Когда: 24 декабря 19:00.

Где: Москва, Соборная палата.

Рождественское настроение. Даниэль Зарецкий

Заслуженный артист России Даниэль Зарецкий представит избранные сочинения мирового органного репертуара: фантазии Баха, произведения Эжена Жигу, «Готическую сюиту» Боэльмана и другие.

Когда: 24 декабря 20:00.

Где: Санкт-Петербург, Мальтийская капелла.

Weihnachtskonzert. Концерт в Сочельник Рождества

Органист Сергей Силаевский объединится с ансамблем старинной музыки для большого рождественского концерта. Наслаждаемся мощным звучанием «короля всех инструментов» под сводами Петрикирхе.

Когда: 24 декабря 21:00.

Где: Санкт-Петербург, Церковь Святых Петра и Павла.

МАГНИФИКАТ. Рождественский концерт! Все кантаты Баха. Сезон VII «300 лет спустя» Концерт IV

В красивейшем Соборе Петра и Павла прозвучат Магнификат и Sanctus Баха, а также одна из его рождественских кантат. Радовать слушателей будут камерный оркестр Collegium Musicum под управлением Олега Романенко и специалист по духовной музыке Роман Насонов.

Когда: Москва, 26 декабря 20:00.