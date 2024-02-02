5 музыкальных клипов, которые должен посмотреть каждый

На первый взгляд кажется, что ничего примечательного в клипе нет: дорогие аксессуары, татуированный торс и история про «подъём со дна» — всё это мы уже видели у других хип-хоп-исполнителей. Однако на самом деле здесь есть, к чему присмотреться: когда Гуччи Мейн читает про свой роскошный дом, в ролике мелькают кадры из… Петергофа. В музее подобный трюк оценили: с точки зрения сотрудников, появление знаменитого дворца в клипе — это очередное подтверждение его значимости.