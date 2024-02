5 музыкальных клипов, которые должен посмотреть каждый

В клипе на трек This Is America Дональд Гловер aka Childish Gambino разгуливает по автопарковке с голым торсом и ружьём в кармане, развлекая зрителя танцами в духе ганского азонто, нигерийского шоки и южноафриканского гвара-гвара. Это — находка японского режиссёра Хиро Мурая, который также снимал клипы Take It There для Massive Attack и She Wolf (Falling to Pieces) для Дэвида Гетта и Сиа.