5 музыкальных клипов, которые должен посмотреть каждый

Soundgarden — Black Hole Sun
«Я написал Black Hole Sun примерно за 15 минут, и у меня получился хит», — так в 1997 году сказал журналу KERRANG! Крис Корнелл, фронтмен гранж-группы Soundgarden. Не менее популярным, чем сама песня, оказался и клип на неё: сейчас у него свыше 249 миллионов просмотров на YouTube.
Сюрреалистический ролик про апокалипсис, настигающий маленький городок, снял режиссёр Говард Гринхалг. Его визитная карточка — аляпистые цвета и искажающиеся человеческие тела. Эти же визуальные приёмы можно увидеть и в других его работах: Plug In Baby группы Muse, Liberation для Pet Shop Boys и Shoot All The Clowns Брюса Дикинсона.
This Is America — Childish Gambino
В клипе на трек This Is America Дональд Гловер aka Childish Gambino разгуливает по автопарковке с голым торсом и ружьём в кармане, развлекая зрителя танцами в духе ганского азонто, нигерийского шоки и южноафриканского гвара-гвара. Это — находка японского режиссёра Хиро Мурая, который также снимал клипы Take It There для Massive Attack и She Wolf (Falling to Pieces) для Дэвида Гетта и Сиа.
Видео было выпущено в 2018 году и собрало свыше 55 миллионов просмотров за четыре дня. Вот что о нём написали в The New Yorker: «Гловер заставляет нас заново переживать общественные травмы и едва даёт нам секунду передохнуть, прежде чем заставить танцевать».
Indochine — Station 13
Indochine — парижская рок-группа, не очень хорошо известная отечественному слушателю, но крайне популярная на родине. Команда сформировалась ещё в эпоху нью-вейва и за 40 с лишним лет успела стать самым продаваемым музыкальным коллективом во Франции.
Клип на песню Station 13 Indochine выпустили в 2018 году. Снятый в ЮАР и вышедший на экраны за несколько дней до столетия Нельсона Манделы, ролик символично напоминает о зверствах, которые совершались в эпоху расовой сегрегации в стране. Над мрачной зарисовкой, где темнокожим людям отрезают крылья, работал лондонский режиссёр Буха Казми — он также сотрудничал с Зейном Маликом и, внезапно, с DJ Смэш.
Sigur Rós — Andrá
В 2023 году одна из самых необычных групп современности Sigur Rós вернулась на музыкальную арену с первым за десять лет альбомом ÀTTA. Пластинку загадочные исландцы создали в лучших традициях построка: все композиции на ней звучат медленно и причудливо (и, конечно, на вымышленном языке) — так, будто прислушиваешься к эху с безмолвных просторов Вселенной.
Клип на одну из песен лонгплея, Andrá, сняли российские видеомейкеры Катя Гимро и Алексей Крупник. В ролике они задокументировали эмоции людей, которым ставят музыку Sigur Rós в наушниках. Если вы достаточно сентиментальны, то слёзы вам обеспечены.
Gucci Mane — Married With Millions
Гуччи Мейн — пожалуй, один из самых плодовитых рэперов Америки. За прошедшие два года он успел выпустить четыре альбома и больше 40 клипов, среди которых обозначился и Married With Millions — ролик, в котором артист хвастается личным самолётом, красавицей-женой и кристально белыми винирами. Видео, кишащее тяжёлым люксом, снял постоянный коллаборант исполнителя — Omar The Director.
На первый взгляд кажется, что ничего примечательного в клипе нет: дорогие аксессуары, татуированный торс и история про «подъём со дна» — всё это мы уже видели у других хип-хоп-исполнителей. Однако на самом деле здесь есть, к чему присмотреться: когда Гуччи Мейн читает про свой роскошный дом, в ролике мелькают кадры из… Петергофа. В музее подобный трюк оценили: с точки зрения сотрудников, появление знаменитого дворца в клипе — это очередное подтверждение его значимости.