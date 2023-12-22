5 музыкальных альбомов, в которых не звучит музыка

Альбом со звуками зелёной ветки московского метро

Увековечить шум Замоскворецкой линии решили композитор Карина Казарян и представители столичного Музея Транспорта. Они проехались по подземке с диктофоном наперевес и записали столько звуков, что их хватило на 24 композиции — ровно столько станций на этой ветке.

Альбом с цифровой тишиной

Проект Дмитрия Курляндского Cryptosilence перекликается с беззвучным сочинением Джона Кейджа 4'33''. Впервые эту композицию исполнил пианист Дэвид Тюдор: в 1952 году он вышел на сцену зала «Мэверик»‎ в Вудстоке и сел за рояль, чтобы так ничего и не сыграть. Длилось это ровно 4 минуты и 33 секунды.

Своей пьесой Кейдж подчеркнул невозможность абсолютной тишины, поскольку даже в полном молчании люди слышат разные звуки — от покашливания до шуршания одежды. Работа Курляндского продолжает идею Кейджа и показывает, что кое-кто всё-таки может услышать полную тишину — и это гаджет, через который пользователь включает Cryptosilence. В этом смысле человек проигрывает машине: пока он прослушивает аудиофайлы, наполненные цифровой пустотой, он всё ещё воспринимает звуки окружающего мира. Чего не скажешь о компьютере.

Альбом со звуками природы японского посёлка Наканодзё

Акустическую прогулку по Наканодзё вам проведут композиторы Рахель Крафт и Томоко Ходжо. Свой совместный проект они назвали Grass Eater Diary, вдохновившись японской идиомой «есть дорожную траву»‎. Этот фразеологизм сравнивает людей, вечно забегающих куда-то по дороге, с лошадьми, которые часто останавливаются и щиплют траву. Так, композиторы предлагают слушателям ненадолго представить себя травоядными и насладиться интерактивным путешествием, никуда не торопясь.

Альбом для спящих людей

Идея записать звуки для спящих людей пришла в голову Томоко Ходжо, когда она нашла дома буддийский церемониальный колокольчик — его используют во время похорон монахов. Иными словами, звон этого колокольчика предназначен исключительно для мёртвых.

Так Ходжо задалась вопросом, способен ли человек воспринимать посторонний шум не ушами, а другими частями тела. Она объединилась с шестью другими музыкантами, чтобы изучить, как соотносятся телесность и звук. Попробуйте включить альбом с нежным названием Touch и уснуть.

Альбом с колебаниями из космоса

Вообще-то в космосе нет звука, как мы все помним по фильму «Чужой»‎. Но в космосе есть электромагнитные и гравитационные волны, которые можно преобразовать в музыкальные треки. За это взялись исследователи Ким Кунио, Диана Скарборо и Найджел Мередит — они записали процесс слияния двух чёрных дыр, космический зонд NASA и даже звуки с Марса. Получившийся альбом учёные назвали Celestial Incantations.