5 мифов о похудении. Хирург рассказал о подводных камнях бариатрии

В России бариатрические операции с 2019 года включены в программу госгарантий — пациенты с ожирением теперь могут пройти такое лечение бесплатно. Тем не менее, мифы и предубеждения вокруг этого и других методов лечения ожирения остаются. О них aif.ru решил поговорить с доктором медицинских наук, бариатрическим хирургом Владимиром Самойловым.
Миф № 1. Какие такие бариатрические операции? Диета и спорт, и никаких хирургов не понадобится!
На самом деле. Известны многочисленные случаи, когда пациенты сбрасывали огромное количество килограммов и без помощи хирургов. Но только единицы из них смогли удержать результат.
Кроме того, при большом весе суставы и сосуды человека получают сильную нагрузку. В данном случае наиболее эффективным доказанным способом является бариатрическая операция.
Миф № 2. Вмешательство проводится лапароскопическим путем, с помощью проколов, поэтому и противопоказаний эта операция практически не имеет
На самом деле. Для бариатрии есть противопоказания, и не только со стороны физиологии, поэтому сначала пациента тщательно обследуют, готовят психологически и физически к послеоперационному периоду, и только после этого проводят хирургическое вмешательство.
Миф № 3. Восстановление после операции по уменьшению желудка не требуется. Сразу после выписки из больницы можно будет вернуться к привычному образу жизни
На самом деле. Восстановление после бариатрической операции происходит не моментально, это процесс, включающий в себя наблюдение за пациентом в стационаре в течение 1−3 дней, 4−6 недель восстановления, после которых пациент может вернуться к обычному образу жизни. Но это не значит, что ему можно будет есть теми же порциями и в таком же объеме, как и раньше. Но переход на новый стиль питания для пациента уже не будет болезненным, поскольку после операции голод уже не будет мучить человека так, как раньше. И если следовать рекомендациям врача, пищевые привычки поменяются, и человек привыкнет придерживаться принципов здорового питания на протяжении всей жизни.
После операции пациенту необходимо следовать плану лечения, соблюдать диету и не нарушать предписаний врача, что подразумевает под собой, в частности, отказ от алкоголя и курения. Есть и пить надо будет 5−6 раз в день небольшими порциями. Кстати, пациентам необходимо попросить у лечащего врача памятку по схеме питания и восстановлению в раннем и позднем постоперационном периодах — это поможет избежать большинства осложнений, и ускорит процесс восстановления.
Через месяц-полтора после операции надо будет перейти на стиль питания, которого придется придерживаться постоянно. Из основных рекомендаций можно отметить: трехразовое питание маленькими порциями, отказ от употребления жидкости во время еды и в течение получаса после приема пищи, а также отказ от газированных и сладких напитков.
Также пациенту требуется регулярно приходить на плановые осмотры к врачу в течение первого года после операции, чтобы отслеживать процесс снижения веса и регулировать план питания и физических нагрузок.
Миф № 4. После операции можно будет есть вредную пищу, пить вредные калорийные напитки, как раньше, но при этом уже не толстеть, а худеть. И сахарный диабет гарантированно исчезнет
На самом деле. Без диет, а также физической активности снизить вес и тем более справиться с диабетом второго типа невозможно. В процессе лечения задействована команда специалистов, включая терапевта, нутрициолога, диетолога, бариатрического хирурга и психотерапевта. Важно не только провести операцию, но и изменить пищевые привычки пациента. Тогда и от диабета можно будет избавиться.
Миф № 5. После бариатрической операции высока вероятность развития опасных осложнений
На самом деле. Любая операция, в том числе и бариатрическая, несет в себе риски. Могут развиться внутреннее кровотечение, инфекция, осложнение после анестезии, расхождение швов. На риски могут повлиять: пожилой возраст и индивидуальные особенности пациента, сопутствующие заболевания, развернутая стадия ожирения, а также нехватка опыта и квалификации врачей. Поэтому оперироваться следует в специализированных клиниках и с опытной бригадой.
Тем не менее, бариатрия — не новое направление медицины, оно существует давно, методики хирургического лечения ожирения разрабатывались и совершенствовались не один десяток лет и активно используются в самых передовых странах мира. При своевременном обращении к врачу за специализированной помощью, а также выполнении операции на более ранних стадиях ожирения снижается вероятность возникновения каких-либо постоперационных рисков. А поскольку операции выполняются лапароскопическим методом (через небольшие проколы), это также значительно снижает риск возникновения осложнений. Главное — придерживаться правил выбора клиники и врача и соблюдать предписания специалистов.