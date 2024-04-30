5 мифов о похудении. Хирург рассказал о подводных камнях бариатрии

На самом деле. Восстановление после бариатрической операции происходит не моментально, это процесс, включающий в себя наблюдение за пациентом в стационаре в течение 1−3 дней, 4−6 недель восстановления, после которых пациент может вернуться к обычному образу жизни. Но это не значит, что ему можно будет есть теми же порциями и в таком же объеме, как и раньше. Но переход на новый стиль питания для пациента уже не будет болезненным, поскольку после операции голод уже не будет мучить человека так, как раньше. И если следовать рекомендациям врача, пищевые привычки поменяются, и человек привыкнет придерживаться принципов здорового питания на протяжении всей жизни.