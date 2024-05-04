5 красивых актеров классического Голливуда. Они покорили женские сердца

Богарт был четыре раза женат. Три брака оказались неудачными и обернулись конфликтами и обидами. Его третья супруга Майо Мето ударила его ножом. С четвертой женой Лорен Бэколл Богарт познакомился на съемках адаптации романа Эрнеста Хэмингуэя «Иметь или не иметь», напоминает People. Бэколл тогда было 19 лет, Богарт был старше ее более чем на 20 лет и состоял в браке с Мето. Так что первое время влюбленные хранили свою связь в тайне. Мать Бэколл была в ярости, когда узнала о романе дочери с женатым мужчиной. Не обрадовался и режиссер фильма «Иметь или не иметь» Говард Хоукс: он тоже был влюблен в молодую актрису.