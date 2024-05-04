5 красивых актеров классического Голливуда. Они покорили женские сердца

Они заставляли биться девичьи сердца быстрее и остались в истории кино. РБК Life изучил рейтинги самых красивых и талантливых актеров классического Голливуда и рассказывает о некоторых, чья внешность, мастерство и судьба привлекает внимание до сих пор.
Марлон Брандо (1924−2004)
Брандо считается одним из величайших актеров всех времен, пишет IMDb. «Никто другой не оказал такого сильного влияния на последующие поколения актеров», — утверждают на сайте. В числе признавших его творческое влияние — Джек Николсон.
Брандо отправился в Нью-Йорк учиться актерскому мастерству в 1943-м, рассказывают в Britannica. Актерские навыки он оттачивал с детства. У будущей легенды кино были суровый отец и мечтательная мать, и они оба злоупотребляли спиртным. Когда отец уезжал, а мать отдавалась пагубной привычке, сын начинал актерствовать, чтобы получить хоть толику любви и внимания.
В Нью-Йорке Брандо учился у Стеллы Адлер. Она была приверженцем метода Константина Станиславского. Ее подход характеризовался натуралистичной игрой, так как предполагал отождествление актера с эмоциями его персонажа. На Бродвее Брандо дебютировал в 1944-м, а в 1949 году распрощался с театральной сценой и пришел в кинематограф. Его первый фильм — драма «Мужчины» (1950), где он сыграл парализованного ветерана Второй мировой войны. Чтобы лучше понять своего героя, Брандо месяц провел в больничной палате для людей, страдающих от паралича нижних конечностей.
В 1951 году Брандо исполнил роль Стэнли Ковальски в экранизации пьесы Теннеси Уильямса «Трамвай “Желание”. Лента стала культовой, а актер получил свою первую из восьми номинаций на “Оскар”. Дальше последовала череда успешных и громких проектов.
Со временем Брандо прослыл довольно сложным в общении и требовательным актером. В 1960-х его карьера пошла на спад — фильмы с ним проваливались в прокате. В это же время Брандо стал интересоваться политикой. Он выступал за права коренных американцев. А в 1968 году принял участие в митинге «Черных Пантер», организованном в память о чернокожем подростке Бобби Хаттоне, убитом полицейским. Прокатчики на сегрегированном юге США не заказывали фильмы с Брандо, и на это обратили внимание продюсеры. С 1968-м актер три года нигде не снимался.
Он смог перезапустить карьеру благодаря Фрэнсису Форду Копполе. Режиссер видел в роли Вито Корлеоне в «Крестном отце» (1972) именно Брандо. У Копполы был соответствующий опыт общения с продюсерами, и он сумел отстоять его кандидатуру. Роль главаря мафии принесла актеру «Оскар», но Брандо отказался от статуэтки в знак протеста против стереотипного изображения коренных американцев в кино.
Секс-символ мало говорил о своих браках. Известно, что он был трижды женат. У него минимум 11 детей, пишут в Biography. Пятеро из них родились от жен, трое — от домработницы из Гватемалы, еще трое появились во время романов. Один из сыновей Брандо Кристиан в 1991 году получил 10 лет за непредумышленное убийство жениха своей сестры Шайенн. Якобы тот применял физическую силу против беременной девушки. Во время инцидента Марлон Брандо был дома, он позвонил по номеру 911 и делал раненному искусственное дыхание.
Шайенн прослыла проблемной. Она много времени провела в реабилитационных центрах для лечения от наркомании и в психиатрических больницах. Девушка утверждала, что презирает знаменитого отца — тот игнорировал ее, когда она была маленькой. После смерти возлюбленного Шайенн впала в депрессию. Когда у нее родился ребенок, суд передал опеку над ним ее матери. В 1995-м году девушка покончила жизнь самоубийством.
Марлон Брандо дожил до 80 лет и умер в госпитале от фиброза легких.
Пол Ньюман (1925−2008)
В подростковом возрасте Ньюман считал себя ничтожеством (lightweight) и был убежден, что родной отец воспринимал его как неудачника, рассказывает The New Yorker. Актер сожалел, что тот так и не узнал: его сын добился успеха.
К 25 годам Ньюман был исключен из Университета Огайо за плохое поведение, три года отслужил радистом в годы Второй мировой войны, окончил Колледж Кеньон, женился на Джеки Витте и успел поработать в магазине спортивных товаров, принадлежавшем его отцу, пишет IMDb.
Ньюман понимал: бизнес отца не его призвание. И посещал занятия в актерской школе Йельского университета. Там его и заметили. Начинающий актер перебрался в Нью-Йорк и исполнил множество небольших ролей в сериалах, прежде чем в его карьере случился прорыв. В 1953 году Ньюман получил главную роль в бродвейской постановке «Пикник».
В этом же спектакле играла Джоан Вудворд. Тогда Ньюман все еще был женат на Джеки Витте. Она недавно родила их второго ребенка — дочь Сьюзан. Отношения с Вудворд актер держал в тайне лет пять. И долго мучился от чувства вины перед первой супругой. В 1957 году Вудворд и Ньюман поженились.
Ньюман был невероятно красив и очень долго выглядел молодо. «Ему словно всегда было 29 лет, а я старела», — вспоминала Вудворд. Одна из его последних работ — телевизионная экранизация пьесы «Наш город». Ньюман выглядел как молодой актер, который изображал старика. А ведь ему тогда было около 80.
Сам актер считал, что успех пришел к нему благодаря везению (крупную роль он получил после гибели Джеймса Дина) и упорству.
Среди известных фильмов с участием Ньюмана — «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид», «Кошка на раскаленной крыше» и другие. Лента, которую актер стыдился — «Серебряная чаша» (1954). Ньюман был уверен, что слишком плохо сыграл в историческом эпике. В 1963 году картину должны были показывать по телевидению. Исполнитель главной роли выкупил рекламную полосу в газете, где опубликовал извинения за этот фильм.
Кларк Гейбл (1901−1960)
«Король Голливуда» — так говорили о Кларке Гейбле. Американский институт киноискусства назвал его седьмым величайшим актером в числе легенд американского кино (Брандо — на четвертой строчке). На протяжении трех десятилетий Гейбл олицетворял идеал мужественности.
Будущая звезда бросил школу в 16 лет и устроился на завод по производству шин. К исполнению мечты стать актером он приступил лишь лет в 20. В 1924 году вместе с преподавательницей актерского мастерства Жозефин Диллон он переехал в Голливуд. Педагог оплатила услуги стоматолога и новую прическу для талантливого ученика. Диллон научила его понижать голос и принимать наиболее выгодные позы — в дальнейшем эти навыки помогли Гейблу добиться культового статуса. Диллон была старше протеже на 17 лет, она стала его менеджером и женой. Впрочем, брак не был вечным — в 1931-м пара распалась.
Гейбл долго снимался в массовке, главные роли ему не давали из-за одной особенности: у актера были большие уши. Титульного героя он сыграл только в 1931 году в вестерне «Раскрашенная долина». Успешной также оказалась драма «Танцуйте, дураки, танцуйте», где партнершей Гейбла была Джоан Кроуфорд.
Студия MGM подбирала для него роли «плохих парней», а Гейблу такой типаж вскоре надоел. Он стал открыто выражать недовольство. В 1933 во время съемок фильма «Танцующая леди» у актера началась пиорея — инфекция десен. Из-за нее Гейблу пришлось удалить почти все зубы. Болезнь прогрессировала — инфекция распространилась на тело и затронула желчный пузырь. Гейбла госпитализировали.
Из-за задержек и пересъемок бюджет ленты разросся, и MGM решила одолжить актера малобюджетной тогда компании Columbia Pictures для съемок в комедии «Это случилось однажды ночью» (1934). Фильм оказался судьбоносным — Гейбл показал, что может исполнять разноплановые роли. Картина была удостоена пяти премий «Оскар», в том числе награда досталась и Гейблу. Впоследствии статус легенды кино за ним закрепили «Унесенные ветром» (1939).
Гейбл был сердцеедом и на экране, и в жизни. Актер был женат пять раз. Его настоящей любовью была третья супруга — актриса Кэрол Ломбард, заметили в The Guardian. В 1942 году она погибла в авиакатастрофе. Гейбл был безутешен. В 41 год он ушел из кино и поступил на службу в армию. На большие экраны он вернулся спустя три года после демобилизации.
Рудольф Валентино (1895−1926)
«Латинский любовник» — этот термин придумали голливудские магнаты для Рудольфа Валентино. Для многих американок актер казался «экзотическим запретным плодом, который им никогда не довелось попробовать в силу общественных предубеждений», говорится в журнале «Сеанс». Смуглую кожу Валентино унаследовал от отца итальянца.
В 17 лет будущая легенда кино бежал из родной Италии в Париж и Монте-Карло, научился танцевать танго, вращался в высшем обществе и проиграл все до копейки, пишет Vanity Fair. В 1913 он уехал покорять США. Валентино быстро промотал привезенные с собой деньги, спал на лавочках и мылся из пожарного гидранта. Поначалу юноша перебивался случайными заработками, а потом стал жиголо — профессиональным партнером по танцам.
В 1919-м он женился на актрисе Джин Эккер. Однако супруга не пустила его в свою кровать. Спустя годы Эккер заявила: она отказалась спать с мужем, так как узнала о венерическом заболевании у возлюбленного.
Первый успех на актерском поприще к Валентино пришел в 1921 году. Он получил роль в экранизации романа Винсента Бласко Ибаньеза «Четыре всадника Апокалипсиса». В этом фильме обольстительный Валентино впервые в истории кинематографа исполнил танго и мгновенно стал звездой. Еще один культовый проект в его фильмографии — «Шейх» Джорджа Мелфорда.
Вторая жена Валентино — художница по декорациям и костюмам Наташа Рамбова (настоящее имя — Уинфред Шонесси). С Эккер актер развелся только в 1922 году, по действовавшему в то время закону ему следовало ждать год, чтобы жениться вновь. Валентино пренебрег этим правилом и женился на Рамбовой через два месяца после развода. Итог: в США его обвинили в двоеженстве и посадили. Судебный процесс был громким — многочисленные фанатки Валентино стали свидетельницами мелодрамы в здании суда.
«Да я скорее сгнию здесь, чем отрекусь от нашего священного брака. Она моя жена», — по воспоминаниям журналистки Аделы Роджерс Сент-Джон кричал Валентино, вцепившись в решетку тюремной камеры.
Требования супругов и их совместная работа быстро надоели другим знаменитостям. Впоследствии Рамбову обвиняли в разрушении карьеры мужа.
Валентино удалось удержаться в профессии благодаря киностудии United Artists, которой управляли Чарли Чаплин, Мэри Пикфорд, Дуглас Фэрбенкс. По контракту Рамбовой запрещалось принимать участие в съемках мужа. Такого она не перенесла, ее брак с Валентино подошел к концу.
В 1926-м актер приступил к работе над одним из первых голливудских сиквелов — фильму «Сын Шейха», в котором у него было две роли: Шейха и его наследника. Премьера и так могла быть успешной, но дополнительный ажиотаж вокруг нее вызвала трагедия — незадолго до старта проката Валентино умер. Причина: осложнения после операции. Смерть секс-символа привела к всеобщей истерии. На похороны кинозвезды пришли более 100 тыс. фанатов. Большинство из них — женщины.
Хамфри Богарт (1899−1957)
На фото у 20-летнего Хамфри Богарта горящий взгляд и гладкие щеки — таким Голливуд его не знал. Успех пришел к актеру гораздо позже — в 42 года, пишет The New York Times. В 1922 году критик Александр Вулкотт назвал игру начинающего артиста неудовлетворительной (inadequate) — сегодня Богарт возглавляет список величайших актеров американского кино.
Очевидно, что едкий комментарий не остановил начинающего актера. Но первую главную роль в кино Богарту пришлось ждать довольно долго — картина «Окаменевший лес» вышла в 1936 году. Это экранизация одноименной пьесы Роберта Э. Шервуда. Дюка Манти Богарт играл в бродвейской постановке этого произведения. В этом же спектакле участвовал Лесли Говард, который уже был звездой. Благодаря нему Богарт и получил роль в фильме. Говард пригрозил Warner Bros., что покинет проект, если Богарту не отдадут роль Дюка Манти. У ленты был оглушительный успех: Warner Bros. заключила с Богартом контракт и за четыре года он снялся 28 фильмах.
Позже его фильмографию украсит «Касабланка» (1942). В 1952-м он получил «Оскар» за роль в драме «Африканская королева» — Богарт стал последним актером, родившимся до 1900 года, которому вручили статуэтку, уточняет Collider. В числе его соперников в тот год был Марлон Брандо («Трамвай “Желание”).
Богарт был четыре раза женат. Три брака оказались неудачными и обернулись конфликтами и обидами. Его третья супруга Майо Мето ударила его ножом. С четвертой женой Лорен Бэколл Богарт познакомился на съемках адаптации романа Эрнеста Хэмингуэя «Иметь или не иметь», напоминает People. Бэколл тогда было 19 лет, Богарт был старше ее более чем на 20 лет и состоял в браке с Мето. Так что первое время влюбленные хранили свою связь в тайне. Мать Бэколл была в ярости, когда узнала о романе дочери с женатым мужчиной. Не обрадовался и режиссер фильма «Иметь или не иметь» Говард Хоукс: он тоже был влюблен в молодую актрису.
Богарт и Бэколл поженились в мае 1945-го, в 1949-м у них родился первенец — сын Стивен, а в 1952-м — дочь Лесли.
В 1956-м у Богарта диагностировали рак пищевода, в январе 1957 года он умер.