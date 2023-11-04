5 фраз, которые нельзя говорить нарциссу

Люди с подобным нарушением кажутся заносчивыми, надменными, самовлюбленными, говорят и заботятся только о себе. На самом же деле такое поведение — лишь способ компенсировать заниженную самооценку.

Нарциссизм никак не связан с органической патологией и «психиатрией» в чистом виде. У него нет биологической или генетической подоплеки.

Это именно приобретенное расстройство, чаще всего связанное с сильной травмой в детстве, выработанным стереотипом поведения и определенными обстоятельствами жизни.

Только не нужно путать его с обывательским ярлыком. Черты нарциссов есть почти у каждого. Ну кому не приятны комплименты или осознание своей важности? Когда же речь идет о патологическом личностном расстройстве, мы имеем в виду стойкое преобладание этих качеств над всеми остальными.

Нарциссы гиперчувствительны к критике, и им необходимо постоянное подтверждение своей значимости и уникальности со стороны окружающих. Кто-то больше беспокоится о внешности, которая должна быть идеальной, а кто-то зациклен на своих когнитивных и творческих способностях, считая, что равных быть просто не может. Будьте осторожнее, наступая на их слабое место. Пусть и совершенно ненамеренно.

«Ты как-то плохо выглядишь, осунулся, круги под глазами», — говорите вы, считая, что выражаете сочувствие и поддержку. Но только не нарциссу. Если его расстройство в основном связано с внешним обликом, то оказать подобную «заботу» — значит свести на нет все его усилия и глубоко задеть чувства. Ведь нарциссы убеждены, что они достойны восхищения и всегда великолепны.

«А что ты хотел? Значит, как все, пойдешь учиться\работать\нужное вставить». Для нарцисса быть «как все» — ночной кошмар. Они уверены в своей исключительности и особом положении. Совершенно искренне считают, что судьба одарила их какими-то уникальными привилегиями и так, как все, они точно жить не должны. Именно поэтому многие любят хвастаться знакомством со знаменитостями, ценят нужные «связи» в обществе.

«Представляешь, Ольге муж подарил машину на день рождения!» — сказали вы подруге, сплетничая за чашкой кофе. А у нее внутри началась буря. Обиды, возмущения и… зависти. Да, нарциссам свойственно завидовать, причем довольно по-черному.

Они уверены, что люди добиваются положения, достатка и прочего незаслуженно, не приложив усилия, им везет. А кто на самом деле должен купаться в лучах удачи — так это они сами.

«Ну что за ерунду ты говоришь?»— ненароком скажете вы, чтобы сменить тему. Но собеседник после этого слышать вас уже не будет. Вы выказали сомнение в исключительности его мыслей, идей. Это невозможно! Ведь его когнитивные способности на порядок выше других, его внутренний мир шедеврален и неповторим, и слово «ерунда» — грубое оскорбление. Можете не беспокоиться. Вы не просто сменили тему этой фразой. Вы вообще закончили разговор.

«Ну ты слабак, давай, соберись!» Кого-кого, а нарциссов можно стимулировать только пряником. Кнут для них неприемлем. Им важна постоянная положительная оценка со стороны, постоянное восхищение и подтверждение исключительности. «На слабо» — не вариант для их неуравновешенной психики. Они либо уйдут в депрессию, либо жестко прекратят общение с человеком, который не дает нужной поддержки.

Кстати, из-за того, что поклонение и признание уникальности для нарцисса жизненно необходимы, добиваться этого они могут разными путями. Если видят результат, конечно. Часто такие люди умело манипулируют собеседниками, нарываясь на комплименты, «причиняя добро», чтобы прослыть благодетелем, даже пуская пыль в глаза неприкрытой лестью, чтобы добиться от оппонента взаимности.

Поэтому иногда даже не слово негативно действует на нарцисса, а обычное игнорирование.