5 фактов о картине «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера

Всю жизнь Ян Вермеер (1632 — 1675) прожил в Делфте (Нидерланды). После смерти художника о нем забыли, некоторые его работы стали приписывать другим мастерам. Повторно творчество гения в XIX веке открыл искусствовед Теофиль Торе.

Картина «Девушка с жемчужной сережкой» (приблизительно 1665) — одно из самых загадочных и известных полотен Вермеера. Сейчас картина хранится в галерее Маурицхёйс в Гааге. Вот любопытные факты об этом произведении.

Это не портрет

Как заметили в галерее Маурицхёйс, в XVII веке в Нидерландах девушки тюрбаны не носили. Вермеер писал не портрет, а трони. Такие картины создавались не для того, чтобы точно передать черты конкретного человека, а чтобы изучить выражения лица и типажи.

Тем не менее, натурщица, вероятно, была. Личность этой девушки установить пока не удалось.

В 2003 году вышел фильм Питера Уэббера «Девушка с жемчужной сережкой». У картины звездный актерский состав — Скарлетт Йоханссон, Колин Фёрт, Киллиан Мерфи и другие. По сюжету моделью Вермеера стала молодая служанка. В основе сценария, уточняется на «Кинопоиске», — роман Трэйси Шевалье, он вымышлен и строится на предположениях.

Иллюзорная жемчужина

У жемчужины нет контура и даже нет застежки, которая бы цеплялась за мочку уха героини картины.

Вообще жемчуг (настоящий и искусственный) в XVII веке был в моде. Его можно увидеть на многих картинах того времени. Но Вермеер был особенно хорош в изображении таких украшений. Жемчуг появляется на 18 из 36 его картин.

В конкретном произведении, вероятно, изображена искусственная жемчужина — она слишком большая, чтобы быть настоящей. Вермеер запечатлел ее всего двумя мазками белой краски.

Игры с восприятием

Вермеер писал «Девушку с жемчужной сережкой» в технике сфумато, что можно перевести с итальянского как «дымчатый» и «размытый». Для выполненных в такой технике картин характерны неуловимые переходы между тонами и отсутствие четких границ, пишут в энциклопедии Britannica. Термин часто применяется в отношении работ Леонардо да Винчи и его последователей.

Попробуйте рассмотреть на картине Вермеера переход от носа к щеке. Как отметили в галерее Маурицхёйс, благодаря смуфато зритель видит «больше, чем на самом деле нарисовал Вермеер». Мозг додумывает детали, и человек даже не понимает, как такое происходит.

«Это значит, что каждый видит что-то отличное, свое (different) и у каждого из нас своя “Девушка с жемчужной сережкой”, — пояснили в институции.

Отсутствие ресниц

На полотне действительно незаметны ресницы героини. Однако изначально они у нее были. К таким выводам в 2020 году пришла международная команда ученых, участвовавших в исследовании по инициативе галереи Маурицхёйс. Благодаря рентгену и микроскопу специалисты выяснили, что Вермеер прорисовал ресницы, но из-за влияния времени они исчезли.

До этого исследования, считалось, что ресниц у «Девушки с жемчужной сережкой» нет, так как художник писал не конкретную личность, а абстрактного человека.

Краски дороже золота

Эксперты в исследовании галереи Маурицхёйс также смогли установить происхождение красок, которые использовал Вермеер. Оказывается, сырье привозили почти со всего мира: Мексики, Центральной Америки, Англии, Азии.

Ученые отметили, что Вермеер использовал очень качественный ультрамарин. Пигмент делали из полудрагоценного камня лазурита, который происходил с территории современного Афганистана. Изготовление краски отнимало много времени и сил.

«В XVII веке этот пигмент ценился дороже золота», — уточнили в Маурицхёйсе.