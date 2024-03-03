48-летняя Шарлиз Терон показала лицо без макияжа и фильтров

48-летняя Шарлиз Терон попала в объективы папарацци 1 марта в Лос-Анджелесе. Актриса отправилась на баскетбольный матч одной из своих дочерей. Знаменитость была одета в черный спортивный костюм, который состоял из худи и треников. Она дополнила его кепкой в тон и белыми кроссовками. Шарлиз Терон убрала волосы под головной убор и отказалась от макияжа.