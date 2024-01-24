40 лет назад Apple выпустила первый Macintosh. Почему это стало легендой
Самые интересные факты о первом ПК Apple, которых вы не знали.
Самые интересные факты о первом ПК Apple, которых вы не знали.
Ровно 40 лет назад, 24 января 1894 года, компания Apple представила Macintosh 128K, благодаря которому персональные компьютеры стали частью повседневной жизни во всем мире. Относительно невысокая цена, простота в использовании и передовые решения превратили первый «Мак» в по-настоящему массовое устройство. Впрочем, это далеко не единственные факторы, повлиявшие на успех. РБК Life вспоминает самые интересные факты о первом ПК в истории Apple.
Ярослав Гронский