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19:13 (мск), источник: РБК Life

40 лет назад Apple выпустила первый Macintosh. Почему это стало легендой

Самые интересные факты о первом ПК Apple, которых вы не знали.

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Ровно 40 лет назад, 24 января 1894 года, компания Apple представила Macintosh 128K, благодаря которому персональные компьютеры стали частью повседневной жизни во всем мире. Относительно невысокая цена, простота в использовании и передовые решения превратили первый «Мак» в по-настоящему массовое устройство. Впрочем, это далеко не единственные факторы, повлиявшие на успех. РБК Life вспоминает самые интересные факты о первом ПК в истории Apple.

  • Предшественником Macintosh 128K была рабочая станция Apple Lisa, получившая свое имя в честь дочери Стива Джобса Лизы. Несмотря на обилие передовых решений, она не пользовалась высокой популярностью из-за медленной работы и очень высокой цены, которая достигала $10 тыс., поэтому многие специалисты предпочитали гораздо более дешевые IBM PC/XT.

  • Одной из ключевых фигур в проекте нового, простого и недорогого, компьютера наряду со Стивом Джобсом был специалист по графическим интерфейсам Джеф Раскин, который захотел назвать продукт в честь своего любимого североамериканского сорта яблок McIntosh. Лишнюю букву в наименование пришлось добавить по юридическим причинам. На стадии разработки соучредитель Apple Стив Джобс выступал за название Bicycle («Велосипед»), но оно не нашло поддержки среди других разработчиков.
  • Рекламный ролик для первого персонального компьютера Apple снял Ридли Скотт, который уже получил огромную известность благодаря легендарному «Чужому» (1979 год) и антиутопическому триллеру «Бегущий по лезвию». Идея пригласить знаменитого режиссера принадлежала экс-президенту PepsiCo Джону Скалли, которого Джобс позвал в Apple за его выдающиеся маркетинговые навыки. В 60-секундном ролике «1984» использовали название и обыграли сюжет одноименного романа Джорджа Оруэлла. Ролик снимали в Англии, где для массовки бритоголовых людей в одинаковой одежде наняли лондонских скинхедов. Они смотрели на экран, где была показана голова мужчины, произносящего речь по случаю празднования годовщины «инструкции по информационной очистке». В это время в зал вбегала молодая девушка, которая бросала молот в экран. В конце ролика шли титры: «24 января Apple Computer представит вам Macintosh. И вы увидите, почему 1984 год не будет таким, как роман “1984”. Ролик удостоился множества наград, в том числе Гран-при на фестивале рекламы “Каннские львы”. А сам рекламируемый товар в видео так и не появился.

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  • Ролик показали на Супербоуле — финальной игре чемпионата по американскому футболу, благодаря чему о новом компьютере Apple узнали сразу 43 млн американцев, следивших за трансляцией. Комментатор канала CBS после показа рекламы спросил своего коллегу: “Ого, это что такое только что было?” На съемку “1984” потратили невероятные для тех времен $500 тыс., однако ролик был далеко не единственной рекламой Macintosh 128K. В том же году Apple выкупила все 39 рекламных страниц в специальном издании Newsweek, заплатив на них $2,5 млн.
  • Каждый оригинальный Macintosh 128K был подписан членами команды разработчиков. Внутри бежевого пластикового корпуса компьютера была нанесена гравировка с личными подписями всех участников проекта Apple Mac, в том числе соучредителей компании Стива Джобса и Стива Возняка.
  • Macintosh 128K стал первым персональным компьютером, где применили технологии, которые теперь стали обыденными для современных пользователей. Многие из таких концепций, как графический пользовательский интерфейс, мышь и клавиатура, существовали в том или ином виде и до этого, однако именно с появлением нового Apple они пошли в массы.
  • Пользователям больше не требовалось вручную набирать сложные алгоритмы в командной строке, чтобы заставить машину выполнить ту или иную операцию. В распоряжении пользователя был полноценный рабочий стол, где можно было разместить нужные файлы, а затем их удалить, просто перетащив в “корзину”. Кроме того, там располагались различные полезные инструменты вроде калькулятора, блокнота для заметок и будильника.

В комплекте с Macintosh 128K шли клавиатура и мышь, которая тогда считалась не самым удобным устройством для взаимодействия с компьютером. Однако именно в Apple первыми увидели в этом инструменте огромный потенциал.

  • Macintosh 128K также стал первым массовым компьютером с функцией печати WYSIWYG (What You See Is What You Get, «что видишь, то и получишь»). Ее главный принцип заключается в том, что при распечатке документа пользователь получал именно то, что отображалось у него на экране. Сейчас это звучит очень обыденно, однако в 1984 году это было настоящим прорывом.
  • На старте продаж Macintosh 128K стоил внушительные $2495, что, впрочем, все равно было в четыре раза меньше по сравнению с коммерчески провальной Apple Lisa. Продажи взлетели сразу же после премьеры: всего через два с половиной месяца после выпуска компьютера было куплено более 50 тыс. экземпляров.
  • Многие помнят, с каким невероятным энтузиазмом, юмором и вовлеченностью Стив Джобс представлял первые модели iPhone. Топ-менеджер Apple стал отличным оратором именно благодаря Macintosh 128K. По воспоминаниям Джона Скалли, перед премьерой своего первого ПК Джобс очень сильно нервничал и буквально дрожал от страха, высказывая неуверенность в том, что сможет говорить. «Преодолей себя. Ты — Стив Джобс, пообещавший нам изменить мир. Поэтому просто иди и сделай это», — посоветовал Скалли своему коллеге. Кажется, его слова подействовали.

Ярослав Гронский

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