310 лет назад Петр I запретил своим подданным носить бороды под угрозой каторги с конфискацией имущества

Фактически пока отсутствуют только научные исследования по макроэкономике бороды, хотя априори понятно, что мода 1990-х на аккуратную небритость, а потом на столь же аккуратные бородки не могла появиться без участия в этом производителей триммеров. По данным сайта The Observatory of Economic Complexity (OEC), созданного для аналитиков рынков в медиалаборатории Массачусетского технологического института, в 2021 году (более поздних данных нет) триммер для волос занимал 521-е место среди самых продаваемых предметов в мире (рынок в $5,56 млрд). То есть был явно не предметом первой необходимости, но и не последней и вполне стоил того, чтобы его производители по мере своих сил и возможностей позаботились об имидже бороды среди потребителей всех сословий вне зависимости от их общенациональных идей.