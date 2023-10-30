17:18 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

300-летний винный погреб из Италии превратили в отель

Бонус к номеру — личный бассейн.

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Daily Mail передает, что курортный комплекс Leonardo Trulli в Локоротондо предоставляет своим гостям необычное развлечение. Всего за 500 фунтов стерлингов (58 752,5 рублей) за ночь у них будет возможность прыгнуть прямо из номера в бассейн.

Дело в том, что роскошный отель был преобразован из 300-летнего винного погреба. У номеров (комнат) класса люкс есть к нему доступ, но вместо хранилища напитков теперь там установлен бассейн.

Он представляет из себя небольшой люк, а искупаться можно, сделав пару шагов от постели. Номера люкс с бассейнами оснащены двуспальной кроватью, мини-кухней, садом, отдельной террасой и камином.

Недавно стало известно, что житель Индии прожил в дорогом отеле почти два года, заплатив лишь за одну ночь. Полиция считает, что он мог быть в сговоре с кем-то из сотрудников.

Олеся Маевская

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