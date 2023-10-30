300-летний винный погреб из Италии превратили в отель

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259526&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Daily Mail передает, что курортный комплекс Leonardo Trulli в Локоротондо предоставляет своим гостям необычное развлечение. Всего за 500 фунтов стерлингов (58 752,5 рублей) за ночь у них будет возможность прыгнуть прямо из номера в бассейн.

Дело в том, что роскошный отель был преобразован из 300-летнего винного погреба. У номеров (комнат) класса люкс есть к нему доступ, но вместо хранилища напитков теперь там установлен бассейн.

Он представляет из себя небольшой люк, а искупаться можно, сделав пару шагов от постели. Номера люкс с бассейнами оснащены двуспальной кроватью, мини-кухней, садом, отдельной террасой и камином.

Недавно стало известно, что житель Индии прожил в дорогом отеле почти два года, заплатив лишь за одну ночь. Полиция считает, что он мог быть в сговоре с кем-то из сотрудников.