30 лет без Курта Кобейна: что, если гранж все-таки жив?

Затем, когда мальчику стукнуло девять, его родители решили развестись. Это стало для него тяжелым ударом, после чего он начал замыкаться в себе, так как счел разрыв их отношений предательством и несправедливостью. Уже тогда совсем юный Кобейн не стеснялся выражать свое мнение в любой необходимой форме: так, на стене его комнаты возникла говорящая надпись: