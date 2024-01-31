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12-летний мальчик из Великобритании сдал IQ-тест с результатом 160 баллов

12-летнего жителя Великобритании приняли в организацию Менса, которую называют «клубом самых умных людей на земле». Об этом сообщает Daily Mail.

Школьник Сайрус Люн из города Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, сдал IQ-тест Менсы с результатом 160 баллов из 162 возможных. Считается, что такой же уровень интеллекта был у автора теории относительности Альберта Эйнштейна и знаменитого астрофизика Стивена Хокинга.

Люн увлекается игрой на пианино, а в будущем хочет стать математиком. Он заявил, что очень гордится тем, что ему удалось набрать такой высокий балл. Отец мальчика, Фрэнк Люн, решил предложить сыну вступить в Менсу, чтобы он смог найти друзей со схожими интересами. «Я прочитал несколько статей о детях, вступивших в Менсу, и подумал, что это будет полезно Сайрусу для развития», — сказал он.

Мужчина также рассказал, что перед сдачей теста сын очень нервничал. Он даже забыл дома часы, так во время выполнения заданий не знал, уложился ли в отведенное время. «Он был очень взволнован, когда получил результаты, потому что не ожидал, что наберет такой высокий балл», — поделился воспоминаниями Фрэнк Люн.

Менса — крупнейшая международная организация для людей с высоким коэффициентом интеллекта. В нее принимают всех, кто сдал стандартизованные IQ-тест лучше, чем 98 процентов остального населения.

В декабре 2021 года сообщалось, что британский школьник Барнаби Суинберн набрал максимальную оценку на QI-тесте Менсы — 162 балла. Его результат оказался выше, чем у 99 процентов населения Земли.