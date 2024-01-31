12-летний мальчик из Великобритании сдал IQ-тест с результатом 160 баллов

Люн увлекается игрой на пианино, а в будущем хочет стать математиком. Он заявил, что очень гордится тем, что ему удалось набрать такой высокий балл. Отец мальчика, Фрэнк Люн, решил предложить сыну вступить в Менсу, чтобы он смог найти друзей со схожими интересами. «Я прочитал несколько статей о детях, вступивших в Менсу, и подумал, что это будет полезно Сайрусу для развития», — сказал он.