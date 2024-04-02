100 хаски сбежали из зоокафе и устроили переполох в торговом центре

В Китае 100 хаски сбежали из зоокафе, устроили переполох в торговом центре и едва не потерялись. В день инцидента собаки вели себя взволнованно, так как в заведение пришла его владелица. Через некоторое время в зоокафе пришел клиент. Он забыл закрыть за собой дверь, и хаски вырвались на свободу.