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100 хаски сбежали из зоокафе и устроили переполох в торговом центре

В Китае 100 хаски сбежали из зоокафе, устроили переполох в торговом центре и едва не потерялись. В день инцидента собаки вели себя взволнованно, так как в заведение пришла его владелица. Через некоторое время в зоокафе пришел клиент. Он забыл закрыть за собой дверь, и хаски вырвались на свободу.

В китайской провинции Гуандун 100 хаски сбежали из зоокафе, устроили переполох и едва не потерялись. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

В день инцидента собаки вели себя взволнованно, так как в заведение пришла его владелица. «Хаски давно не видели свою хозяйку», — объясняет сотрудник зоокафе по фамилии Хо. Через некоторое время в заведение пришел клиент. Он забыл закрыть за собой дверь, и хаски вырвались на свободу.

Собаки разбежались по торговому центру, где находилось зоокафе, и устроили настоящий хаос. За ними тут же побежал персонал. Вскоре одна из сотрудниц привела некоторых собак обратно в заведение, а Хо удалось найти и вернуть остальных. «Чтобы “наказать” непослушных хаски, мы дали им вкусные куриные ножки», — шутит сотрудник.

Видео побега попало в китайские социальные сети и развеселило многих пользователей. Один их комментаторов сравнил собак с радостными учениками, выбегающими из школы после занятий. «Это выглядит так весело. Как было бы здорово, если бы я встретил такой веселый побег», — пишет другой.

Ранее сообщалось, что в США аллигатора весом 200 килограммов посадили на диету. Рептилия живет в пруду за бывшим заводом по производству кока-колы.