100 баллов осилит отдохнувший: как настроиться на сдачу ЕГЭ

— Задача родителей в предэкзаменационный период — успокоиться самому и снизить стресс у ребенка. Фразы типа «Давай занимайся, отдыхать будешь потом!» и так далее — неприемлемы. Дети считывают нервозное состояние взрослых и сами психуют. Чаще думайте, какой ваш ребенок молодец и все у него получится. Такие установки благоприятно скажутся и на результатах ЕГЭ, и на отношениях в семье.