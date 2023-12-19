10 спектаклей, на которые можно сходить с ребенком во время январских праздников

«Незнайка» в Театре на Бронной, 6+

Город: Москва.

Когда: 5 января.

Продолжительность: 2 часа с антрактом.

Источник: Театр на Бронной

Динамичный красочный спектакль о дружбе по книге Николая Носова. Герои спектакля — малыши и малышки, которым предстоят путешествия и новые открытия. Роли исполняют молодые актёры. Они не только разыграют добрую сказку, но и вовлекут в действие юных зрителей.



«Аладдин» в Театральном центре «Вишнёвый сад», 3+

Город: Москва.

Когда: 3 января.

Продолжительность: 2 часа с антрактом.

Источник: Театральный центр «Вишнёвый сад»

Это арабская сказка с песнями, танцами и аутентичными декорациями. Бедный, но отважный юноша Аладдин станет хозяином Волшебной лампы и с помощью могущественного джина исполнит свои мечты.

«Конёк-горбунок» в Новосибирском театре оперы и балета, 6+

Город: Новосибирск.

Когда: 3 и 4 января.

Продолжительность: 2 часа 30 минут с двумя антрактами.

Источник: НОВАТ

Балет по мотивам волшебной сказки Петра Ершова объединил в себе классическую хореографию, мотивы русского декоративно-прикладного искусства и мультимедийные элементы сценографии.

«Сказки Пушкина» в Театре РОСТА, 5+

Город: Москва.

Когда: 2 и 3 января.

Продолжительность: 1 час 10 минут.

Источник: Театр РОСТА

Музыкальный спектакль, в основу которого легли известные сказки Александра Пушкина — «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке». А расскажут их Кот учёный и мультимедийный Дуб зелёный.

«Фабрика слов» в Театре им. Маяковского, 6+

Город: Москва.

Когда: 3 января.

Продолжительность: 1 час.

Источник: Театр им. Маяковского

На Фабрике слов можно купить слова, но потратить придётся целое состояние. И что же делать, если нужно объясниться в любви? Трогательный спектакль в стилистике французской пантомимы 1920-х годов.

«Кот в сапогах» в театре «Санктъ-Петербургъ Опера», 6+

Город: Санкт-Петербург.

Когда: 3 января.

Продолжительность: 1 час 20 минут с двумя антрактами.

Источник: Санктъ-Петербургъ Опера

Художественный руководитель «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрий Александров вернул на сцену детскую оперу 1912 года, созданную композитором Цезарем Кюи по знаменитой сказке Шарля Перро.



«Волшебник Изумрудного города» из 2-х частей в Московском детском театре марионеток, 6+

Город: Москва.

Когда: 5 и 8 января.

Продолжительность: 1 час 10 минут и 1 час.

Источник: Московский детский театр марионеток

Необычный спектакль с куклами-марионетками и настоящими актёрами на одной сцене рассказывает о девочке Элли и её друзьях, которые идут в Изумрудный город, чтобы исполнить свои желания.



«Ночь открытых дверей» в Свердловском театре музыкальной комедии, 6+

Город: Екатеринбург.

Когда: 6 и 7 января.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Источник: Свердловский театр музыкальной комедии

Мюзикл-лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» по мотивам повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь». По сюжету старый Скрудж принципиально не празднует Рождество, но в этот раз ему всё-таки придётся принять гостей.



«Лунозавр и солнечный Дракон. Новогодняя версия» во Дворце «Олимпия», 3+

Город: Санкт-Петербург.

Когда: 2,3,4,5 января.

Продолжительность: 1 час 5 минут.

Источник: Театр будущего Лилии Тим

Зритель отправится в межгалактическое путешествие с героями Лёвой и Лунозавром. Это масштабное шоу для современных детей с лазерам, видеопроекциями и технологиями дополненной реальности.

«Иван-дурак и черти» в Театре им. Качалова, 6+

Город: Казань.

Когда: 2 января.

Продолжительность: 1 час 50 минут.

Источник: Театр им. Качалова