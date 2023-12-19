10 спектаклей, на которые можно сходить с ребенком во время январских праздников

«Незнайка» в Театре на Бронной, 6+
Продолжительность: 2 часа с антрактом.
Источник: Театр на Бронной
Динамичный красочный спектакль о дружбе по книге Николая Носова. Герои спектакля — малыши и малышки, которым предстоят путешествия и новые открытия. Роли исполняют молодые актёры. Они не только разыграют добрую сказку, но и вовлекут в действие юных зрителей.
«Аладдин» в Театральном центре «Вишнёвый сад», 3+
Продолжительность: 2 часа с антрактом.
Источник: Театральный центр «Вишнёвый сад»
Это арабская сказка с песнями, танцами и аутентичными декорациями. Бедный, но отважный юноша Аладдин станет хозяином Волшебной лампы и с помощью могущественного джина исполнит свои мечты.
«Конёк-горбунок» в Новосибирском театре оперы и балета, 6+
Продолжительность: 2 часа 30 минут с двумя антрактами.
Балет по мотивам волшебной сказки Петра Ершова объединил в себе классическую хореографию, мотивы русского декоративно-прикладного искусства и мультимедийные элементы сценографии.
«Сказки Пушкина» в Театре РОСТА, 5+
Продолжительность: 1 час 10 минут.
Музыкальный спектакль, в основу которого легли известные сказки Александра Пушкина — «Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке». А расскажут их Кот учёный и мультимедийный Дуб зелёный.
«Фабрика слов» в Театре им. Маяковского, 6+
Продолжительность: 1 час.
Источник: Театр им. Маяковского
На Фабрике слов можно купить слова, но потратить придётся целое состояние. И что же делать, если нужно объясниться в любви? Трогательный спектакль в стилистике французской пантомимы 1920-х годов.
«Кот в сапогах» в театре «Санктъ-Петербургъ Опера», 6+
Продолжительность: 1 час 20 минут с двумя антрактами.
Источник: Санктъ-Петербургъ Опера
Художественный руководитель «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрий Александров вернул на сцену детскую оперу 1912 года, созданную композитором Цезарем Кюи по знаменитой сказке Шарля Перро.
«Волшебник Изумрудного города» из 2-х частей в Московском детском театре марионеток, 6+
Продолжительность: 1 час 10 минут и 1 час.
Источник: Московский детский театр марионеток
Необычный спектакль с куклами-марионетками и настоящими актёрами на одной сцене рассказывает о девочке Элли и её друзьях, которые идут в Изумрудный город, чтобы исполнить свои желания.
«Ночь открытых дверей» в Свердловском театре музыкальной комедии, 6+
Продолжительность: 1 час 50 минут.
Источник: Свердловский театр музыкальной комедии
Мюзикл-лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» по мотивам повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь». По сюжету старый Скрудж принципиально не празднует Рождество, но в этот раз ему всё-таки придётся принять гостей.
«Лунозавр и солнечный Дракон. Новогодняя версия» во Дворце «Олимпия», 3+
Продолжительность: 1 час 5 минут.
Источник: Театр будущего Лилии Тим
Зритель отправится в межгалактическое путешествие с героями Лёвой и Лунозавром. Это масштабное шоу для современных детей с лазерам, видеопроекциями и технологиями дополненной реальности.
«Иван-дурак и черти» в Театре им. Качалова, 6+
Продолжительность: 1 час 50 минут.
Источник: Театр им. Качалова
Трудолюбивый Иван раздражает чертей тем, что слишком много работает. Они решают ему помешать, но все их выходки Ивану только на пользу. Таков сюжет веселой музыкальной сказки по Льву Толстому.