10 причин поехать в Астраханскую область, даже если вы не рыбак

1. Архитектура Астрахани

Астрахань — старейший город Нижнего Поволжья, место смешения культур и конфессий. Все это отобразилось в архитектуре, так что прогулка по Астрахани — обязательна. Как минимум нужно обойти Астраханский Кремль, отлично сохранившийся до наших времен, прогуляться по набережной и центральным улицам, углубиться в национальные слободы.

Подробнее о том, что посмотреть в городе, читайте в нашем путеводителе.

2. Кухня Астрахани

Поездка в Астрахань — это еще и настоящее гастрономическое приключение. В каком еще регионе удастся попробовать такие блюда из рыбы, как запеканка с белугой, пельмени из осетра, икрянники из сазаньей икры, уху из осетрины, судака и семги, каштаны из щуки, пироги с визигой? Ищите эти блюда в ресторанах Астрахани.

Обязательно посетите и рыбный рынок «Селенские исады», чтобы увезти рыбные сувениры с собой. При покупке черной икры или осетрины вам обязательно дадут сертификат, чтобы исключить вопросы у таможни.

3. Музеи Астрахани

Стоит выделить время и на культурный досуг: в Астрахани немало примечательных музеев. В первую очередь это краеведческий музей, который действует в городе с первой половины XIX века. Одна из наиболее интересных его частей — «Золото кочевников» с уникальными изделиями из серебра и золота времен сарматов и Золотой Орды.

В картинной галерее им. П. М. Догадина собрана обширная коллекция: от европейской живописи XVI века, икон и восточной миниатюры до русского авангарда. В небольшом доме-музее Кустодиева можно посмотреть подлинные живописные и фотографические работы художника. А музей Велимира Хлебникова впечатлит интерактивной программой и поможет лучше понять этого непростого поэта. Не пропустите там же эпичное полотно «Ход сельди» авторства художницы Веры, сестры Хлебникова.

4. Дельта Волги

Дельта Волги покоряет уже тогда, когда смотришь на нее из окна самолета: к Каспийскому морю витиевато бегут бесчисленные протоки, рукава и ерики. Дельта — одна из главных достопримечательностей региона.

Сюда можно поехать как на однодневную экскурсию, чтобы с ветерком прокатиться на катере прямо до моря. А можно снять домик на одной из множества турбаз или в модном глэпминге, чтобы на несколько дней сосредоточится лишь на созерцании природы или рыбалке. Зачастую домики стоят прямо у воды, поэтому ловить рыбу можно буквально не вставая с кровати. Турбазы держат дополнительные морозилки, чтобы туристы могли сохранить улов.

Особое очарование дельте придают цветущие в июле-августе лотосовые поля.

Еще больше узнать об Астрахани можете в нашем материале.

Екатерина Брудная-Челядинова