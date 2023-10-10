10 причин поехать в Астраханскую область, даже если вы не рыбак
Чтобы продлить себе лето и получить массу новых впечатлений — отправляйтесь в Астраханскую область. То, что эти места могут заинтересовать лишь любителей рыбалки, — устаревший стереотип. Прокатиться на внедорожнике по пустыне, полежать без усилий на поверхности соленого озера или отрешиться от суеты и устроить себе диджитал-детокс в месте, куда не проедет автомобиль и где над головой пролетит пеликан, — это все можно сделать в Астраханской области. И сделать это сейчас — в мягкую бархатную осень, когда изнуряющей сорокаградусной жары уже нет, а все астраханские радости еще доступны.