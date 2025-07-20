Опрос: как вы относитесь к задержкам вылетов самолетов и плану «Ковер»

План «Ковер» — это строго регламентированная процедура, направленная на обеспечение безопасности гражданской авиации. Он применяется при потенциальной или фактической угрозе вторжения в воздушное пространство посторонних объектов. В последнее время он стал активироваться практически ежедневно, что напрямую связано с учащающимися попытками атак с использованием беспилотников, запускаемых, по данным Министерства обороны РФ, с территории Украины.
В результате — массовые задержки рейсов, отмены вылетов, неустойчивое расписание даже для международных линий. Люди теряют не только деньги, но и важное время: срываются отпуска, командировки, лечение, встречи с родными. В некоторых случаях пассажиры не могут вылететь в течение суток, несмотря на наличие билетов и планов. Особенно тяжело реагируют те, кто столкнулся с этим не впервые.
По сути, гражданская авиация стала невольной жертвой в противостоянии, где ключевым вызовом оказалась угроза с воздуха — тихая, мобильная и всё более массовая. Используемые в этих атаках беспилотники не просто пересекают границы, но и в отдельных случаях достигают столичного региона. Система ПВО и ВКС действует эффективно, однако каждая угроза требует немедленного закрытия неба, пусть даже на короткое время. Именно это закрытие и «режет» привычную логистику городов.
На фоне этих событий все громче звучат вопросы о необходимости масштабного развития систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также противодроновой защиты, особенно в регионах, где находятся крупные хабы — Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково, Платов и другие. Эти системы могут не только обнаруживать, но и блокировать сигналы управления беспилотниками, снижая необходимость полной остановки воздушного движения.
Однако в ряде случаев техническая база оказывается не полностью готовой к новому типу угроз. Россия сегодня остро нуждается в обновлении концепции воздушной безопасности, где под прицелом окажется не только оборонительный периметр, но и инфраструктура мирного неба. Безусловно, жёсткое закрытие аэропортов по сигналу «Ковёр» — оправданная мера, когда на кону жизни людей. Но нельзя не признать: это также сигнал обществу, что угрозы нового типа требуют системных, технологичных и упреждающих решений.
Эксперты уверены: расширение сети РЭБ, интеграция ПВО и гражданской авиации, обучение персонала и развитие нормативной базы должны стать приоритетом не только Минобороны, но и гражданских властей. Пассажиры должны чувствовать себя не просто защищенными, но и услышанными.