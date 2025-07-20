Опрос: как вы относитесь к задержкам вылетов самолетов и плану «Ковер»

В результате — массовые задержки рейсов, отмены вылетов, неустойчивое расписание даже для международных линий. Люди теряют не только деньги, но и важное время: срываются отпуска, командировки, лечение, встречи с родными. В некоторых случаях пассажиры не могут вылететь в течение суток, несмотря на наличие билетов и планов. Особенно тяжело реагируют те, кто столкнулся с этим не впервые.