Время ПТСР: как помочь бойцу СВО справиться со стрессом

Для адаптации в гражданской жизни огромную роль играет отношение к военнослужащему ближайшего окружения: соседей, коллег по работе. Важно, чтобы они понимали мотивы бойца, почему и зачем он пошел воевать. Также важно, чтобы и все мы, находящиеся в тылу, относились к воинам, как настоящим героям. Фаза «Я — герой» должна состояться у каждого солдата. Не важно, вагнеровец ли, штурмовик ли, мобилизованный или доброволец — если он защищал Родину и нас с вами — он настоящий герой.