День кошек в России: сможете ли вы угадать породу по картинке

По сведениям Всероссийской переписи домашних животных, которая в последний раз проводилась в 2023-м, Россия занимает третье место по численности содержания в семьях питомцев. Кошек же в стране в том году насчитали 49,2 миллиона, что оказалось на 13% больше, чем тремя годами ранее. Значит, популярность этих четвероногих только растет.