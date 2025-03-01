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День кошек в России: сможете ли вы угадать породу по картинке

1 марта в России отмечается День кошек. Инициатива учредить такой праздник в 2004 году в первый день весны приписывается Московскому музею кошки.

Екатерина Нагель
Автор ВФокусе Mail

По сведениям Всероссийской переписи домашних животных, которая в последний раз проводилась в 2023-м, Россия занимает третье место по численности содержания в семьях питомцев. Кошек же в стране в том году насчитали 49,2 миллиона, что оказалось на 13% больше, чем тремя годами ранее. Значит, популярность этих четвероногих только растет.

В честь Дня кошек в России ВФокусе Mail предлагает поучаствовать в тематической викторине. Редакция отобрала десять пород кошек, которые вывели российские селекционеры, и попросила нейросети «сфотографировать» милых существ. Ваша задача — отгадать, что за животное перед вами, по изображению и одной маленькой подсказке.

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.