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Тест: угадайте факты из жизни Валентины Терешковой

6 марта 1937 года родилась первая женщина-космонавт, инженер, политик Валентина Терешкова. Чтобы попасть в космос, ей пришлось пройти сложные испытания, а также обойти почти 800 других претенденток. Терешкова по-прежнему сохраняет статус единственной женщины, совершившей одиночное космическое путешествие.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

В честь 88-летия легендарной женщины предлагаем попробовать угадать факты о ее жизни.

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.