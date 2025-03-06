Тест: угадайте факты из жизни Валентины Терешковой

6 марта 1937 года родилась первая женщина-космонавт, инженер, политик Валентина Терешкова. Чтобы попасть в космос, ей пришлось пройти сложные испытания, а также обойти почти 800 других претенденток. Терешкова по-прежнему сохраняет статус единственной женщины, совершившей одиночное космическое путешествие.