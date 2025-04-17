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Тест: знаете ли вы роман Толстого «Анна Каренина»

148 лет назад, 17 апреля 1877 года, писатель Лев Толстой завершил свой роман «Анна Каренина». Он издавался частями начиная с 1875 года. Полностью роман был опубликован в 1878 году. Он имел успех у современников, а уж в XX веке его столько раз экранизировали, что мы не могли пройти мимо такой даты. И предлагаем нашим читателям тест о романе «Анна Каренина». Наверняка вы знаете текст гораздо лучше нас и с легкостью ответите на все вопросы.

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.