Тест: Знаете ли вы роман «Евгений Онегин»?

Точное количество выпущенных типографией Смирдина книг неизвестно — то ли 2000 экземпляров, то ли 2400. В те времена книга стоила 12 рублей, а сейчас на аукционах за нее отдают миллионы, но найти ее нереально — целых экземпляров практически нет. Цены начинаются от 2 600 000 рублей. Кроме этого, в 2025 году московские театры решили обратиться к классике. «Евгения Онегина» ставят на сцене театра Маяковского, в апреле постановка ВГИКа пройдет на сцене Дома культуры в Ясной Поляне; к роману обратились в театре им. Вахтангова и в Новосибирском театре оперы и балета. Возможно, такой интерес вызван недавно вышедшим фильмом «Онегин». Мы решили проверить, знают ли наши читатели этот роман.