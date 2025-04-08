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Тест: Знаете ли вы роман «Евгений Онегин»?

192 года назад в апреле впервые в России был полностью издан роман в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». Критики прозвали его «энциклопедией русской жизни», а некоторые школьники в СССР учили наизусть.

Точное количество выпущенных типографией Смирдина книг неизвестно — то ли 2000 экземпляров, то ли 2400. В те времена книга стоила 12 рублей, а сейчас на аукционах за нее отдают миллионы, но найти ее нереально — целых экземпляров практически нет. Цены начинаются от 2 600 000 рублей. Кроме этого, в 2025 году московские театры решили обратиться к классике. «Евгения Онегина» ставят на сцене театра Маяковского, в апреле постановка ВГИКа пройдет на сцене Дома культуры в Ясной Поляне; к роману обратились в театре им. Вахтангова и в Новосибирском театре оперы и балета. Возможно, такой интерес вызван недавно вышедшим фильмом «Онегин». Мы решили проверить, знают ли наши читатели этот роман.