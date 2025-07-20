Тест: закончите строчку из песен автора «Катюши» и «В лесу прифронтовом» поэта Михаила Исаковского

Его песни — военные и лирические — оказались плотно связаны с судьбой страны и всего советского народа. Их поют и помнят и сейчас: «В лесу прифронтовом», «Одинокая гармонь», «На позицию девушка провожала бойца», «Под звездами балканскими» и многие, многие другие. В память об этом уникальном человеке мы предлагаем пройти тест: закончите строчку из песни Михаила Исаковского.