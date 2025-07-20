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Тест: закончите строчку из песен автора «Катюши» и «В лесу прифронтовом» поэта Михаила Исаковского

20 июля 1973 года ушел из жизни автор песен «Катюша» и «Враги сожгли родную хату» поэт-песенник Михаил Исаковский.

Майя Новик
Автор ВФокусе Mail

Поэт-песенник Михаил Исаковский родился под Смоленском в бедной крестьянской семье в 1900 году, а в СССР стал Героем Соцтруда и дважды получал Сталинскую премию за свои стихи.

Его песни — военные и лирические — оказались плотно связаны с судьбой страны и всего советского народа. Их поют и помнят и сейчас: «В лесу прифронтовом», «Одинокая гармонь», «На позицию девушка провожала бойца», «Под звездами балканскими» и многие, многие другие. В память об этом уникальном человеке мы предлагаем пройти тест: закончите строчку из песни Михаила Исаковского.

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.