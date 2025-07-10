Тест закончите фразу из рок-оперы «Юнона и Авось»

9 июля 1981 года в СССР произошло культурное событие — на сцене Ленкома состоялась премьера первой советской рок-оперы «Юнона и Авось». Музыка композитора Алексея Рыбникова, стихи поэта Роберта Рождественского и сюжет постановки никого не оставил равнодушным. Школьники бережно переписывали рок-оперу на кассетных магнитофонах и старательно записывали в тетрадки слова песен, в которых не было никакого соцреализма, а была сплошная романтика. Кроме любовной истории и трагедии замыслов главного героя слушателей покоряли аранжировки церковных православных песнопений — в те годы это было очень смело. Особенное звучание опере предал голос самого первого исполнителя роли графа Резанова — певца Геннадия Трофимова. Песни в его исполнении буквально западали в душу. Ну, а песня «Ты меня никогда не забудешь» стала хитом на десятилети. В честь 44-летия оперы мы предлагаем нашим читателям пройти тест и закончить фразы из рок-оперы «Юнона и Авось».