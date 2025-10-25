Популярные темы
Тест: угадайте картины художника Пабло Пикассо

25 октября 1881 года родился Пабло Пикассо — выдающийся испанский и французский художник, один из самых влиятельных представителей XX века. Он прошёл через множество художественных стилей, от наивной живописи до экспрессионизма. Вместе с Жоржем Браком Пикассо создал кубизм — новаторское направление, в котором объекты изображались разложенными на геометрические формы и показанными одновременно с разных точек зрения.

Денис Жохов
Автор ВФокусе Mail

В честь дня рождения живописца предлагаем вам пройти тест и угадать, какие полотна принадлежат Пабло Пикассо, а какие — его соратникам по цеху.

