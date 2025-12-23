Тест: угадайте, какие картины принадлежат кисти Карла Брюллова

Карл Брюллов — многогранный художник, сочетающий классицизм и романтизм. Он создавал как крупные исторические полотна, так и романтические портреты, внимательно передавая черты характера своих моделей. Сегодня, 23 декабря, отмечается ровно 226 лет со дня рождения творца. Предлагаем вам проверить свои знания и угадать, какие из предложенных картин принадлежат его перу, а какие нет.