Тест: продолжите строки из стихотворения Михаила Лермонтова «Бородино»

7 сентября 1812 года произошло Бородинское сражение — величайшая битва Отечественной войны с Наполеоном. Спустя 25 лет Михаил Лермонтов написал стихотворение «Бородино», которое стало одним из самых узнаваемых произведений о подвиге русского народа. В честь этой даты мы предлагаем вам пройти тест и попробовать продолжить знаменитые строки Михаила Лермонтова.

Александр Ставрин
Автор ВФокусе Mail

