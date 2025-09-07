Тест: продолжите строки из стихотворения Михаила Лермонтова «Бородино»

7 сентября 1812 года произошло Бородинское сражение — величайшая битва Отечественной войны с Наполеоном. Спустя 25 лет Михаил Лермонтов написал стихотворение «Бородино», которое стало одним из самых узнаваемых произведений о подвиге русского народа. В честь этой даты мы предлагаем вам пройти тест и попробовать продолжить знаменитые строки Михаила Лермонтова.