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Тест: продолжите строчку поэта Владимира Маяковского

17 мая 1911 года вышел в свет первый сборник поэта Владимира Маяковского «Я!». Эта тоненькая книжица, состоявшая из обложки и четырех стихотворений, заявила о том, что в России появился новый поэт. Бунтарские стихи Маяковского пережили его самого и близких ему людей.

При жизни поэт стал заложником революции, которую приветствовал, и был вынужден «наступать на горло собственной песне», чтобы соответствовать духу времени. Он писал стихи всегда и везде: на ходу, на пляже, за обедом рифмуя в уме строки. Он был не только литератором, но и оратором, шоуменом. Любил выступать со сцены и ироничными ответами вводить в краску наивных студентов и студенток. Его гибель стала еще одной литературной тайной СССР. Пройдите тест и вспомните могучие и страстные строки Маяковского.

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.