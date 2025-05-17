Тест: продолжите строчку поэта Владимира Маяковского

При жизни поэт стал заложником революции, которую приветствовал, и был вынужден «наступать на горло собственной песне», чтобы соответствовать духу времени. Он писал стихи всегда и везде: на ходу, на пляже, за обедом рифмуя в уме строки. Он был не только литератором, но и оратором, шоуменом. Любил выступать со сцены и ироничными ответами вводить в краску наивных студентов и студенток. Его гибель стала еще одной литературной тайной СССР. Пройдите тест и вспомните могучие и страстные строки Маяковского.