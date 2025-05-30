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Тест: Продолжите строчку из романа «Доктор Живаго» Пастернака

65 лет назад, 30 мая 1960 года, скончался поэт Борис Пастернак. Его единственным прозаическим произведением стал роман «Доктор Живаго», который был впервые издан в 1957 году в Милане на итальянском языке. На русском он был издан год спустя в Голландии.

В 1958 году Пастернаку присудили Нобелевскую премию «за достижения в лирической поэзии и за продолжение традиций русского эпического романа». К несчастью, роман сыграл в судьбе автора роковую роль. Затравленный, он умер от рака легких. Впервые в СССР произведение было издано в 1988 году. Но в 1956-м, за год до миланской публикации, в СССР опубликовали стихи Пастернака, вошедшие в роман «Доктор Живаго» и составлявшие его последнюю главу. По книге их написал главный герой Юрий Живаго. Всего в нее вошло 25 стихотворений. Мы предлагаем нашим читателям пройти тест по «Доктору Живаго», стихам Юрия Живаго и другим произведениям Бориса Пастернака.

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.