Тест: продолжите строчку из песни Юры Шатунова

Детство Юры было тяжелым. Родители развелись, мать умерла рано, отчим выпивал. Мальчик попал в интернат, сбегал, бродяжничал, попадал в неприятности, снова сбегал. В 1986 году его перевели в интернат поселка Акбулак, Оренбургской области, и здесь парнишке повезло — он познакомился с 22-х летним композитором Сергеем Кузнецовым, который собирал юношескую группу и подыскивал солиста. Так удача улыбнулась бывшему беспризорнику, и он стал знаменит.
Конечно, не сразу. Первые два года группа выступала в местном Доме культуры, но затем Кузнецов записал первый альбом и отдал кассеты на продажу в кисок местного вокзала. Именно в эти два года были написаны лучшие и самые популярные песни «Ласкового мая»: «Розовый вечер», «Белые розы», «Уходит осень», «Лето», «Седая ночь», «Тающий снег» и «Ну что же ты…». Критики плевались ядом, указывая «на низкую культурную ценность» музыки и песен, а люди слушали, покупали кассеты и шли на концерты.
Юрий Шатунов был солистом группы вплоть до 1991 года, то есть до совершеннолетия, после чего ушел и занялся собственной судьбой. В Германии он получил образование звукорежиссера и продолжил сольную карьеру с продюсером Аркадием Кудряшовым. Писал новые песни, снимался в клипах. На какое-то время он почти исчез из медиапространства страны, но в с наступлением XXI века популярность к нему вернулась.
Певец Юрий Шатунов скончался в 2022 году от инфаркта, спасти его не удалось. Первые судебные тяжбы по авторству самых популярных песен начались между членами группы «Ласковый май» и продюсером Андреем Разиным еще при жизни Шатунова. Продолжились они и после смерти певца. В 2024 году суд признал, что авторские права на 23 песни принадлежат семье Юрия Шатунова.
6 сентября певцу исполнилось бы 52 года. В его честь мы предлагаем читателям пройти тест и продолжить строчки из песен, которые исполнял Юрий Шатунов.
