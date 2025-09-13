Тест: продолжите строчку из песни Юры Шатунова

Конечно, не сразу. Первые два года группа выступала в местном Доме культуры, но затем Кузнецов записал первый альбом и отдал кассеты на продажу в кисок местного вокзала. Именно в эти два года были написаны лучшие и самые популярные песни «Ласкового мая»: «Розовый вечер», «Белые розы», «Уходит осень», «Лето», «Седая ночь», «Тающий снег» и «Ну что же ты…». Критики плевались ядом, указывая «на низкую культурную ценность» музыки и песен, а люди слушали, покупали кассеты и шли на концерты.