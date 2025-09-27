Тест: продолжите строчку из песен Юрия Визбора

Юрий Визбор родился в Москве 20 июня 1934 года и вырос на московских улочках и дворах, играя в волейбол через веревку и слушая радиолу, которую соседи выносили во двор. После окончания пединститута распределился в Архангельскую область, отслужил в армии в Мурманской области радистом. Именно в армии он и стал писать свои песни.
После демобилизации Юрий Визбор вернулся в Москву и посвятил себя журналистике и творчеству. Он выступал с концертами, стал одним из зачинателей замечательного звукового журнала «Кругозор» на пластинках и создал радиостанцию «Юность»; писал сценарии и песни к документальным и художественным фильмам; серьезно занимался альпинизмом и горными лыжами.
Юрий Визбор снялся в 6 кинокартинах, среди которых самыми известными стали «Красная палатка» 1968 года и «17 мгновений весны» (1973 год), где он сыграл Мартина Бормана.
Умер в 1984 году от онкологии. Его дочь говорила, что он отказывался от обезболивающего и «ушел на дно, не опуская флага». Предлагаем читателям вспомнить самые популярные песни Юрия Визбора и продолжить строчки из них.
