Тест: продолжите строчку из песен Юрия Визбора

Актер, автор песен, писатель, художник, альпинист, журналист и сценарист, — Юрий Визбор стал настоящей эпохой, самостоятельным культурным событием в СССР. Это сейчас над его песнями подшучивают и считают их наивно-романтическими. А тогда это был настоящий «тренд». Люди жили ожиданием открытий — в науке, в космосе, на Земле; надеждой, пусть и наивной, на правду, победу добра и что тебе всегда придут на помощь.

Майя Новик
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Юрий Визбор родился в Москве 20 июня 1934 года и вырос на московских улочках и дворах, играя в волейбол через веревку и слушая радиолу, которую соседи выносили во двор. После окончания пединститута распределился в Архангельскую область, отслужил в армии в Мурманской области радистом. Именно в армии он и стал писать свои песни.

После демобилизации Юрий Визбор вернулся в Москву и посвятил себя журналистике и творчеству. Он выступал с концертами, стал одним из зачинателей замечательного звукового журнала «Кругозор» на пластинках и создал радиостанцию «Юность»; писал сценарии и песни к документальным и художественным фильмам; серьезно занимался альпинизмом и горными лыжами.

Юрий Визбор снялся в 6 кинокартинах, среди которых самыми известными стали «Красная палатка» 1968 года и «17 мгновений весны» (1973 год), где он сыграл Мартина Бормана.

Умер в 1984 году от онкологии. Его дочь говорила, что он отказывался от обезболивающего и «ушел на дно, не опуская флага». Предлагаем читателям вспомнить самые популярные песни Юрия Визбора и продолжить строчки из них.

