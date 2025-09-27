Тест: продолжите строчку из песен Юрия Визбора

Актер, автор песен, писатель, художник, альпинист, журналист и сценарист, — Юрий Визбор стал настоящей эпохой, самостоятельным культурным событием в СССР. Это сейчас над его песнями подшучивают и считают их наивно-романтическими. А тогда это был настоящий «тренд». Люди жили ожиданием открытий — в науке, в космосе, на Земле; надеждой, пусть и наивной, на правду, победу добра и что тебе всегда придут на помощь.