Тест: продолжите строчку из «Алых парусов» и «Бегущей по волнам» Александра Грина

Творчество Александра Грина вне сравнений и классификаций, настолько он самобытен и не похож ни на кого из писателей и поэтов. В этом его счастье и в этом его горе — он оказался настолько самобытен, что невольно был вне литературного потока.
Публиковаться Александр Грин, он же Александр Гриневский, начал еще до революции, но настоящую известность приобрел именно в СССР. Отличался сложным характером. При царе был революционером, при большевиках стал чуть ли не консерватором. Журналу «Безбожник» заявил, что верит в Бога. Арестовывался и царской охранкой, и большевиками, бывал в ссылках, в 1918 году его едва не расстреляли большевики. Среди Гражданской войны, боевых действий, холеры и тифа выжил чудом.
Его романтические, нездешние, несоветские романы большевики не любили и не понимали. «Вы не сливаетесь с эпохой», — указывали ему цензоры.
В 1930 году переиздания старых книг Александра Грина были запрещены, новые книги разрешалось публиковать не больше чем по одной в год. Обреченный на голод, писатель жил в Старом Крыме, много болел и умер в 1932 году как христианин, исповедавшись и причастившись.
В СССР то его произведения издавали многотысячными тиражами (с 1934 по 1944 год было выпущено полное собрание сочинений), то шельмовали писателя как космополита. Его вдову Нину, которая билась над увековечиванием памяти писателя, буквально травили чиновники местного обкома.
Самыми известными произведениями Александра Грина стали повесть «Алые паруса» и роман «Бегущая по волнам». Причем «Бегущая по волнам» теперь включена в школьный список 100 книг для самостоятельного чтения.
В честь дня рождения Александра Грина мы предлагаем пройти тест «Продолжите строчку из “Алых парусов” и “Бегущей по волнам”».
