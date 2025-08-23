Тест: продолжите строчку из «Алых парусов» и «Бегущей по волнам» Александра Грина

Публиковаться Александр Грин, он же Александр Гриневский, начал еще до революции, но настоящую известность приобрел именно в СССР. Отличался сложным характером. При царе был революционером, при большевиках стал чуть ли не консерватором. Журналу «Безбожник» заявил, что верит в Бога. Арестовывался и царской охранкой, и большевиками, бывал в ссылках, в 1918 году его едва не расстреляли большевики. Среди Гражданской войны, боевых действий, холеры и тифа выжил чудом.