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Тест: продолжите строчки поэтов Серебряного века

В мае 1906 года поэтом Александром Блоком было создано одно из самых памятных и романтических стихотворений — «Незнакомка». Оно появилось под влиянием жизненных впечатлений поэта, когда тот снимал квартиру на рабочей окраине Петербурга.

По удивительной и странной прихоти судьбы Российская империя перед падением породила целую плеяду поэтов, которые создали пласт литературы, осознать который пытаются до сих пор. Анна Ахматова, Марина Цветаева, Игорь Северянин, Осип Мандельштам, Сергей Есенин, Борис Пастернак, Вячеслав Иванов, Зинаида Гиппиус — десятки поэтов стояли у истоков XX века. Попробуйте освежить в памяти стихи тех лет и продолжите строки поэтов Серебряного века.

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.