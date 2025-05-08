Тест: продолжите строчки поэтов Серебряного века

По удивительной и странной прихоти судьбы Российская империя перед падением породила целую плеяду поэтов, которые создали пласт литературы, осознать который пытаются до сих пор. Анна Ахматова, Марина Цветаева, Игорь Северянин, Осип Мандельштам, Сергей Есенин, Борис Пастернак, Вячеслав Иванов, Зинаида Гиппиус — десятки поэтов стояли у истоков XX века. Попробуйте освежить в памяти стихи тех лет и продолжите строки поэтов Серебряного века.